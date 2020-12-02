Кассир букмекерской конторы в Волгограде проиграла деньги фирмы





51-летняя кассир букмекерской конторы сделала ставки на деньги своей фирмы и проигралась. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи УК – присвоение или растрата. С заявлением в полицию обратился 35-летний представитель букмекерской конторы. Он сообщил, что 25 ноября 2020 года в результате ревизии было установлено списание средств со счетов организации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 51-летняя кассир букмекерской конторы. Женщина созналась в содеянном и рассказала, что решила заработать денег. Для этого она перевела со счета организации 30000 рублей на различные ставки, но ей не повезло и она решила скрыть этот факт в надежде, что никто не узнает. Однако это ей не удалось.

Фото из архива ИА "Высота 102"