Экономика

Оформить индивидуальную выписку по операциям по картам можно в Сбербанк Онлайн

Экономика 02.12.2020 13:29 Новости компаний
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02.12.2020 13:29 Новости компаний


Новый сервис доступен пользователям раздела «Выписки и справки» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Клиент может сформировать индивидуальную выписку по операциям дебетовой и кредитной карт, используя фильтры данных. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сервис доступен пользователям iOS и Android.
Конструктор позволяет найти операции зачисления/списания по конкретной карте, перевода денежных средств конкретному человеку. В дальнейшем инструмент будет дополнен новыми фильтрами и данными.
Елена Левина, директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка«Мы продолжаем активно развивать наши digital-сервисы, расширяя спектр доступных банковских операций, которые можно совершать онлайн. Благодаря удобным и понятным инструментам наши клиенты могут получать необходимые сервисы и услуги 24х7 без необходимости визита в офис банка».
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Функционал мобильного приложения Сбербанк Онлайн постоянно расширяется. Только за последний месяц у пользователей появилась возможность подписаться на получение электронных квитанций за услуги ЖКХ на свой e-mail, оформить посылку через сервис СберЛогистика, приобрести полис ИСЖ. Теперь наши клиенты получили доступ еще к одному удобному инструменту, позволяющему вести свою персональную бухгалтерию, оптимизируя семейный бюджет».
Всего с начала 2020 года клиенты Сбера запросили в банке 81 млн справок, из них 46 млн — в Сбербанк Онлайн (57%). Популярность сервиса растет на протяжении года, так как он позволяет получить необходимый документ удалённо, без посещения офиса банка.
Фото ru.freepik.com

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