Оформить индивидуальную выписку по операциям по картам можно в Сбербанк Онлайн

Экономика 02.12.2020 13:29 Новости компаний
0
02.12.2020 13:29 Новости компаний
Новый сервис доступен пользователям раздела «Выписки и справки» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Клиент может сформировать индивидуальную выписку по операциям дебетовой и кредитной карт, используя фильтры данных. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сервис доступен пользователям iOS и Android.
Конструктор позволяет найти операции зачисления/списания по конкретной карте, перевода денежных средств конкретному человеку. В дальнейшем инструмент будет дополнен новыми фильтрами и данными.
Елена Левина, директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка: «Мы продолжаем активно развивать наши digital-сервисы, расширяя спектр доступных банковских операций, которые можно совершать онлайн. Благодаря удобным и понятным инструментам наши клиенты могут получать необходимые сервисы и услуги 24х7 без необходимости визита в офис банка».
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Функционал мобильного приложения Сбербанк Онлайн постоянно расширяется. Только за последний месяц у пользователей появилась возможность подписаться на получение электронных квитанций за услуги ЖКХ на свой e-mail, оформить посылку через сервис СберЛогистика, приобрести полис ИСЖ. Теперь наши клиенты получили доступ еще к одному удобному инструменту, позволяющему вести свою персональную бухгалтерию, оптимизируя семейный бюджет».
Всего с начала 2020 года клиенты Сбера запросили в банке 81 млн справок, из них 46 млн — в Сбербанк Онлайн (57%). Популярность сервиса растет на протяжении года, так как он позволяет получить необходимый документ удалённо, без посещения офиса банка.
Фото ru.freepik.com
Реклама
Губернатор высказался о судьбе волгоградских концессий02.12.2020 14:46
Экономика 02.12.2020 14:46
ВТБ и Яндекс Go запускают программу автокредитования02.12.2020 12:22
Экономика 02.12.2020 12:22
Проект внедрения сервиса Citrix App Layering в банке «Открытие» стал самым масштабным в России02.12.2020 12:01
Экономика 02.12.2020 12:01
Патент или "упрощенка"?: волгоградский бизнес выбирает новый налоговый режим02.12.2020 10:22
Экономика 02.12.2020 10:22
ПСБ будет выдавать ипотеку бюджетникам региона по льготной ставке01.12.2020 17:58
Экономика 01.12.2020 17:58
Сбер представил Стратегию развития до 2023 года01.12.2020 17:15
Экономика 01.12.2020 17:15
Названы условия появления в Волгоградской области армии высококлассных "айтишников"01.12.2020 15:21
Экономика 01.12.2020 15:21
Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам01.12.2020 13:27
Экономика 01.12.2020 13:27
ВТБ снижает ставку по онлайн-ипотеке01.12.2020 11:28
Экономика 01.12.2020 11:28
Волгоградские концессии допустили серию дефолтов по облигациям01.12.2020 11:03
Экономика 01.12.2020 11:03
Деньги закончились: "Концессии теплоснабжения" Волгограда объявили технический дефолт30.11.2020 17:18
Экономика 30.11.2020 17:18
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: замена (установка) индивидуальных приборов учета для жителей многоквартирных домов производится бесплатно30.11.2020 15:43
Экономика 30.11.2020 15:43
Сбер представит на AI Journey уникальные решения в сфере искусственного интеллекта30.11.2020 13:50
Экономика 30.11.2020 13:50
ВТБ запустил услугу автопополнения корпоративных карт30.11.2020 13:08
Экономика 30.11.2020 13:08
Волгоградстат насчитал у некоторых бюджетников зарплаты выше ста тысяч рублей28.11.2020 16:07
Экономика 28.11.2020 16:07
Реклама