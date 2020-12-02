Пассажирка маршрутки №5 попала в больницу после ДТП в Волжском

Происшествия 02.12.2020 09:48
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02.12.2020 09:48
В Волжском в ДТП с участием «ГАЗели» пострадала 35-летняя пассажирка маршрутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Кирова и Коммунистическая в районе железнодорожного вокзала. «ГАЗ-32213» столкнулся с «ВАЗ-21124» под управлением 33-летнего водителя. Пассажирка маршрутки получила травмы различной тяжести и госпитализирована в больницу.
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