ПСБ будет выдавать ипотеку бюджетникам региона по льготной ставке





Председатель ПСБ Петр Фрадков и Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписали соглашение о реализации льготной ипотечной программы банка. Благодаря закрепленным договоренностям кредиты на покупку жилья для жителей области будут доступны по минимальной ставке от 3,99% годовых в рублях, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Программа ориентирована на работников государственных и муниципальных бюджетных организаций Волгограда и области, получающих зарплату на карты ПСБ.

«Реализация подписанного сегодня соглашения будет способствовать развитию строительного рынка области и ускорению темпов обеспечения комфортным и доступным жильем различных категорий работников бюджетной сферы Волгоградской области. Снижение ипотечной ставки - один из ключевых инструментов и вклад банка в развитие государственных программ доступного жилья в России. Мы смогли предложить минимальную ставку 3,99% именно на базе государственной программы «Семейная ипотека» и принимаем материнский капитал в качестве первоначального взноса», – прокомментировал Петр Фрадков.

«Для Волгоградской области Промсвязьбанк является важным партнером. С его участием мы реализуем большое количество национальных и приоритетных проектов развития, которые дают определенный эффект для повышения качества жизни людей. В том числе проектов социальной направленности, связанных с ипотекой. ПСБ сделал серьезные шаги в этом направлении и поступательно двигается дальше. Я хочу поблагодарить за оперативность, за конструктивное отношение к делу — все делается в интересах жителей Волгоградской области и России», – отметил Андрей Бочаров.

«Семейная ипотека» можно будет на приобретение квартир у застройщиков на первичном рынке, а также рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости. Оформить льготный кредит в ПСБ под 3,99%* по программеможно будет на приобретение квартир у застройщиков на первичном рынке, а также рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости.

Дополнительными мерами поддержки регионального ипотечного рынка со стороны ПСБ станут ипотечные кредиты по «Госпрограмме-2020», а также дисконт к ставкам по классическим программам банка «Новостройка», «Вторичный рынок» и «Рефинансирование».

Фото предоставлено пресс-службой Администрации Волгоградской области.

* Программа «Семейная ипотека» распространяется на клиентов, в семьях в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребенок), на приобретение готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц и наличии страхования (либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих указанным условиям).

Процентная ставка 3,99% годовых в рублях по программе «Семейная ипотека» применяется для работников оборонно-промышленного комплекса, получающих заработную плату на карту ПСБ, для работников государственных организаций, получающих заработную плату на карту ПСБ. Ставка повышается на 5% годовых в рублях при отсутствии условия страхования. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей - для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита: от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос: от 15% до 80% от стоимости приобретаемой квартиры. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия №3251 от 17 декабря 2014 г. www.psbank.ru