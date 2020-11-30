Общество

Земля и недвижимость будут изъяты у жителей и предприятий Волгоградской области для строительства обхода

Общество 30.11.2020 21:18
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30.11.2020 21:18


В Волгоградской области будут изъяты 21 земельный участок и кафе для строительства федеральной трассы. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение издано Росавтодором Минтранспорта РФ. Согласно документу, участки понадобились в целях обеспечения реализации  объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автодороги М-4 «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-22 «Кассий» автодороги М-4 «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань на участке обхода Волгограда, Волгоградская область». 
Земельные участки, которые будут изъяты для строительства федеральной трассы, принадлежат в основном физическим лицам и расположены в районе сел Малые и Большие Чапурники Светлоярского района, а также в границах этих сельских поселений. Площадь этих участков разная - от нескольких тысяч квадратных метров до миллиона. Собственником еще одного участка является администрация Светлоярского района, несколько наделов принадлежит ООО «Развитие территорий». Некоторые земли находится в собственности, а также в аренде и в субаренде у таких крупных компаний как Волгоградское открытое акционерное общество «Химпром», «Каустик», «Лукойл-Волгоградэнерго». Некоторые участки располагаются в черте Волгограда. Согласно распоряжению Росавтодора, соответствующие извещения должны быть направлены правообладателям земельных участков, также должны быть проведены кадастровые работы по уточнению их границ. Затем будут подготовлены соглашения об изъятии земель. 

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