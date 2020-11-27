Волгоградский ветеран стал счастливее после разговора с губернатором

Общество 27.11.2020 16:03
0
27.11.2020 16:03
Сегодня губернатор Андрей Бочаров лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны, кавалера пяти орденов "Красной Звезды", участника парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года Михаила Васильевича Терещенко с присвоением ему звания Почетного гражданина Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, общение главы региона и заслуженного фронтовика прошло в онлайн-формате.
В самом начале разговора ветеран сосредоточенно слушал главу региона, который объявил ему о присвоении почетного звания. Эту новость ветеран встретил с широкой улыбкой.
"Огромное спасибо, — поблагодарил Михаил Терещенко. — Это большая честь. Позвольте мне пожелать вам успехов в работе и во всех начинаниях".
Михаил Васильевич Терещенко родился 16 ноября 1922 года в Белгородской области. Воспитывался в детском доме. Ушел на фронт в 18 лет. Участвовал в обороне Москвы, освобождал Киев, Львов, Прагу, дошел до Берлина. Фронтовик награжден пятью орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалью "За боевые заслуги" и медалью "За победу над Германией". После войны участвовал в освоении космического пространства, масштабной работе по созданию ядерного щита нашей Родины. В 1971 году Терещенко связал свою судьбу с Волгоградом, более 20 лет трудился в Волгоградском научно-исследовательском и проектном институте автоматизированных систем управления. Даже после выхода на заслуженную пенсию Михаил Васильевич продолжает активную общественную жизнь. Ветеран, которому в этом году исполнилось 98 лет, охотно делится жизненным опытом с подрастающим поколением, проводит "Уроки Победы", напутствует будущих защитников Отечества, дает наказы молодым воинам.
Реклама
В Волгограде муниципалитет помог решить коммунальную проблему в доме ветерана медслужбы27.11.2020 17:56
Общество 27.11.2020 17:56
Не благодарите: пенсионерам Волгоградской области накинули 150 рублей к прожиточному минимуму27.11.2020 16:42
Общество 27.11.2020 16:42
Начальник УФСБ емко высказался о спецоперации под Волгоградом27.11.2020 16:13
Общество 27.11.2020 16:13
Школьники Волгоградской области примут участие в международной конференции AI Journey27.11.2020 15:50
Общество 27.11.2020 15:50
В Волгограде ветеран медслужбы до смерти устала от цинизма коммунальщиков27.11.2020 15:18
Общество 27.11.2020 15:18
Коронавирус забрал жизни двух мужчин из Волгоградской области в цвете лет и «замел следы»27.11.2020 13:15
Общество 27.11.2020 13:15
Коронавирус в Волгоградской области захватывает новые жертвы27.11.2020 12:00
Общество 27.11.2020 12:00
Без горячей еды и воды: жильцы волгоградской многоэтажки оказались «заложниками» своего соседа27.11.2020 11:41
Общество 27.11.2020 11:41
Контртеррористическое учение охватит район Волгоградской области27.11.2020 09:25
Общество 27.11.2020 09:25
Около 750 тысяч жителей Волгоградской области получают почтовые отправления без паспорта и извещений27.11.2020 09:02
Общество 27.11.2020 09:02
В Волгоградской области продлили ограничительные меры для самых уязвимых27.11.2020 09:02
Общество 27.11.2020 09:02
«Ментально пострадали»: волгоградский сомнолог поддержал депутатов Госдумы за перевод региона на московское время26.11.2020 20:03
Общество 26.11.2020 20:03
Первую новогоднюю елку в Волгограде устанавливают в новом месте26.11.2020 17:43
Общество 26.11.2020 17:43
Времени не теряют: волгоградцы призвали главу ЦИК РФ оценить законность скандального опроса26.11.2020 11:02
Общество 26.11.2020 11:02
Акционерное общество «Спецэнергомонтаж» (АО «СЭМ») продолжает оказывать благотворительную помощь медучреждениям Волгоградской области26.11.2020 08:58
Общество 26.11.2020 08:58
Реклама