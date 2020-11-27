Волгоградский ветеран стал счастливее после разговора с губернатором











Сегодня губернатор Андрей Бочаров лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны, кавалера пяти орденов "Красной Звезды", участника парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года Михаила Васильевича Терещенко с присвоением ему звания Почетного гражданина Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, общение главы региона и заслуженного фронтовика прошло в онлайн-формате.

В самом начале разговора ветеран сосредоточенно слушал главу региона, который объявил ему о присвоении почетного звания. Эту новость ветеран встретил с широкой улыбкой.

"Огромное спасибо, — поблагодарил Михаил Терещенко. — Это большая честь. Позвольте мне пожелать вам успехов в работе и во всех начинаниях".

Михаил Васильевич Терещенко родился 16 ноября 1922 года в Белгородской области. Воспитывался в детском доме. Ушел на фронт в 18 лет. Участвовал в обороне Москвы, освобождал Киев, Львов, Прагу, дошел до Берлина. Фронтовик награжден пятью орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалью "За боевые заслуги" и медалью "За победу над Германией". После войны участвовал в освоении космического пространства, масштабной работе по созданию ядерного щита нашей Родины. В 1971 году Терещенко связал свою судьбу с Волгоградом, более 20 лет трудился в Волгоградском научно-исследовательском и проектном институте автоматизированных систем управления. Даже после выхода на заслуженную пенсию Михаил Васильевич продолжает активную общественную жизнь. Ветеран, которому в этом году исполнилось 98 лет, охотно делится жизненным опытом с подрастающим поколением, проводит "Уроки Победы", напутствует будущих защитников Отечества, дает наказы молодым воинам.



