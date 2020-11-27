







Машина "Яндекс.Такси" сегодня сгорела в центре Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщения очевидцев. ЧП произошло возле Комсомольского моста. Такси, как утверждают читатели информагентства, загорелось на проезжей части. Водитель успел покинуть салон.





В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании автомобиля на пересечении улиц Мира и Комсомольской поступило в оперативные службы около 14:00 по местному времени. Пожарные подразделения оперативно все потушили. Погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются. По предварительным данным, автомобиль мог загореться из-за неисправности.







Автор видео Владислав Рудницкий, ВК