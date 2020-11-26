Клиенты группы банка «Открытие» получили свыше 63 миллионов рублей дохода по стратегии доверительного управления «Купонная»





В октябре клиентам группы банка «Открытие» был выплачен годовой купонный доход по ставке 11% по стратегии доверительного управления (ДУ) с защитой капитала1.

Сумма купонных выплат более чем по 1300 контрактам по стратегии доверительного управления «Купонная»превысила 63,3 млн рублей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба. Стратегия «Купонная» представлена в линейке продуктов УК «Открытие». За разработку и реализацию инвестиционных идей отвечали эксперты фабрики «Открытие Инвестиции».

Доход по стратегии «Купонная» формируется за счет выплаты купона, если стоимость каждого из базовых активов будет не ниже его первоначальной стоимости на дату наблюдения. Кроме того, купон обладает «эффектом памяти». Если он не выплачивался в одну из дат наблюдения, то, при достижении купонного порога в любую из следующих дат наблюдения, будет выплачен накопленным итогом.

Стратегия, по которой были осуществлены текущие выплаты в октябре 2020 года, была запущена в 2019 году. В корзину входят 4 базовых актива – акции крупнейших российских корпораций: «Алроса», «МТС», «Яндекс» и «Московская биржа». Компании занимают лидирующие позиции в своих отраслевых сегментах и демонстрируют позитивную динамику финансовых и операционных результатов, несмотря на сохраняющуюся волатильность на рынках.

Базовые активы, на которых основана инвестиционная идея стратегии, показали необходимый ценовой рост на дату наблюдения. Они находились выше купонного порога, равного начальной цене акций, в связи с чем клиенты получили выплаты купона по ставке 11% годовых.

В 2021 году клиенты смогут вновь получить инвестиционный доход, если на дату наблюдения цены на базовые активы стратегии достигнут того же купонного порога.

Сумму начисленного купона клиенты могут вывести на банковский счет, подав уведомление о распределении активов, в офисах агентов управляющей компании «Открытие», либо реинвестировать средства в новые инвестиционные идеи, которые предлагаются в сети банка «Открытие».

Минимальная сумма инвестирования по стратегии ДУ «Купонная» составляет 100 тысяч рублей для классического договора ДУ и 50 тысяч рублей при внесении средств на ИИС При оформлении стратегии на ИИС возможность вывода купона отсутствует.

По итогам периода инвестирования, независимо от динамики базовых активов, клиенты получат вложенные ими средства за вычетом комиссии за управление – 0,5% годовых от стоимости активов, переданных в управление.

Антон Плясунов, начальник управления структурных продуктов «Открытие Инвестиции»:

«Стратегия доверительного управления «Купонная» особенно востребована инвесторами в условиях высокой волатильности на рынках. Клиентов привлекает легкость управления этим продуктом и его потенциальная доходность, превышающая ставки по депозитам при заранее понятном уровне риска. Основываясь на глубокой аналитической экспертизе команды «Открытие Инвестиции», мы своевременно предлагаем клиентам инвестиционные идеи, актуальные в текущей рыночной ситуации для эффективного вложения денежных средств».

1 Защита капитала обеспечивается по истечении срока действия стратегии управления при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента, осуществления полных расчетов контрагентов с Доверительным управляющим, в том числе по сделкам с опционными контрактами. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.



