



Рекордную сумму в 5 миллионов рублей похитили за сутки со счетов мошенники у жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, жертвами телефонных и интернет -аферистов стали 14 человек. Они попали в сети мошенников, которые использовали разные схемы обмана.

Так, более 3 миллионов рублей похитил неизвестный у пожилой семейной пары из Ворошиловского района. Мошенник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о несанкционированном списании денежных средств, после чего убедил пенсионеров перечислить деньги на якобы безопасный счет. Аналогичным способом злоумышленники обманули 32-летнюю жительницу Советского района и 33-летнего жителя Дзержинского района, похитив с их счетов в общей сложности около 500 тысяч рублей.

Более 100 тысяч рублей со счета 67-летней пенсионерки похитил мошенник, пообещав перевести на карту потерпевшей кэш-бэк. Пожилая волгоградка сообщила неизвестному данные своего счета.

Жертвами телефонных мошенников стали также жители Волжского, Камышина, Фроловского района, Ворошиловского, Тракторозавдского, Красноармейского и Дзержинского районов Волгограда. Ущерб в разных случаях составил от 60 до 300 тысяч рублей.

Двое волгоградцев лишились своих сбережений, совершая онлайн-покупки. В обоих случаях злоумышленники воспользовались сайтами для размещения объявлений. 46-летний житель Палласовского района, решив приобрести автопокрышки через интернет-сайт, перечислил на счет неизвестного более 3 тысяч рублей, а 40-летний житель Дзержинского района сообщил персональные данные своего счета незнакомцу, который позвонил ему под предлогом совершения покупки через сайт бесплатных объявлений. Со счета потерпевшего похищено более 60 тысяч рублей.

Чтобы не лишиться денег, помните о простых правилах: публикуя объявление, указывайте в разделе "Контакты" способ связи "В сообщениях". В этом случае покупатели не увидят ваш номер телефона и смогут писать только в чат сайта. Там сервис заблокирует все подозрительные ссылки. Проверяйте профиль и рейтинг каждого пользователя. Недавняя регистрация на сервисе должна вызвать подозрения. Насторожитесь, если покупатель торопит завершить сделку. Изучайте правила сервиса доставки сами. И, конечно же, не сообщайте персональные данные карт.



