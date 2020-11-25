Экономика

ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза

Экономика 25.11.2020 14:36 Новости компаний
0
25.11.2020 14:36 Новости компаний


За 11 месяцев 2020 года ВТБ помог рефинансировать ипотеку более чем 100 тыс. заемщиков на сумму свыше 220 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, это в три раза превышает показатель за январь-ноябрь прошлого года. Таким образом, ВТБ сохраняет абсолютное лидерство на рынке рефинансирования ипотеки в России.
Поддерживая политику снижения ипотечных ставок, ВТБ нарастил объемы выдачи по программе и продемонстрировал рекордный на российском рынке результат – уже за 11 месяцев число сделок в сравнении со всем прошлым годом выросло вдвое, а их объем – почти в 3 раза.
Регионами-лидерами по объему рефинансирования кредитов являются Московский регион (64,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (18,9 млрд), Республики Татарстан (7,7 млрд) и Башкортостан (6,8 млрд), Красноярский край (6,3 млрд).
«Многим заемщикам, ранее взявшим кредиты под высокий процент, становится объективно сложнее обслуживать свои долги перед банками. Поэтому мы решаем стратегические задачи по снижению их долговой нагрузки и развитию доступной ипотеки. В этом году свыше 100 тысяч российских семей благодаря ВТБ смогли уменьшить свою процентную ставку по ипотечным кредитам, в ноябре тренд на рост рефинансирования продолжился. Это позволило гражданам увереннее чувствовать себя в финансовом плане», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.
По словам ведущего эксперта на рынке недвижимости, в этом году рынок пережил настоящий «бум рефинансирования», основой которого стало снижение ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее за ним уменьшение ценовых параметров по ипотеке. «В 2020 г. мы неоднократно снижали ставки и сейчас предлагаем одни из лучших условий на рынке рефинансирования – от 7,4%.  Это позволяет нам наращивать лидерство в этом сегменте ипотечного рынка среди всех игроков», – добавляет Евгений Дячкин.
 В настоящее время в ВТБ рефинансировать ипотеку как на квартиры в новостройке, так и на рынке готового жилья можно по ставкам от 7,4% до 8,2% годовых. Для тех, у кого родился второй и последующий ребенок в 2020 году, банк предлагает специальную ставку 7,4%. Клиентам, получающим заработную плату на карту ВТБ доступна ставка 8%, остальным заемщикам – 8,2%. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» можно рефинансировать кредит другого банка под 5%.
 Размер нового кредита при рефинансировании может составлять до 85% от стоимости объекта недвижимости, для зарплатных клиентов ВТБ – до 90%. Ипотека может быть оформлена на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита – 30 млн руб. Клиенту не требуется согласие на сделку от текущего кредитора, подтвердить качество обслуживания по первичному кредиту можно выпиской из интернет- или мобильного банка. Кредит должен обслуживаться заемщиком в другом банке без просроченной задолженности более полугода.
 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Пульсоксиметры. 8 800 5 503 503
Экономика
25.11.2020 13:41
Экономика 25.11.2020 13:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2020 11:53
Экономика 25.11.2020 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2020 10:54
Экономика 25.11.2020 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2020 09:33
Экономика 25.11.2020 09:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 20:36
Экономика 24.11.2020 20:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 17:49
Экономика 24.11.2020 17:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 16:22
Экономика 24.11.2020 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 16:17
Экономика 24.11.2020 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 15:56
Экономика 24.11.2020 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 14:52
Экономика 24.11.2020 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 12:59
Экономика 24.11.2020 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2020 10:21
Экономика 24.11.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.11.2020 17:43
Экономика 23.11.2020 17:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2020 16:34
Экономика 23.11.2020 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.11.2020 14:08
Экономика 23.11.2020 14:08
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:38
В Волгоградской области в «обезьяннике» умер молодой мужчинаСмотреть фотографии
16:34
Волгоградские компании-концессионеры возглавила новый директорСмотреть фотографии
16:15
На четверть миллиона оштрафован организатор нелегального детского лагеря под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:13
Депутаты болеют: в Волгоградской облдуме из-за COVID-19 сорвалось важное заседаниеСмотреть фотографии
15:39
Нехороший тренд проявился по итогам массовой проверки водителей в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
15:25
«Отрубило хвост»: в Волгоградском аэропорту вертолет завалил мачтуСмотреть фотографии
15:15
«Мы сказали, что хотели»: облсуд отклонил иск волгоградского ковид-диссидента к губернаторуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
В Волгоградской области школьница попала в больницу с бешенством спустя три месяца после укуса собакиСмотреть фотографии
14:36
«Сама приехала в больницу»: стали известны подробности смертей пятерых жителей Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
14:12
Должница из Камышина "заминировала" банкСмотреть фотографии
13:15
Уволен глава Калачевского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
Она задыхается: в Волгограде семья умоляет спасти больную COVID-19 мать четверых детейСмотреть фотографии
12:14
Исследование МТС: волгоградцы стали больше сидеть в интернетеСмотреть фотографии
12:06
Волгоградцы начали «троллинг» депутата-единоросса за его выступление в ГосдумеСмотреть фотографии
11:52
Слишком много смертей: коронавирус забирает жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
Дореволюционный вокзал в Волгоградской области хотят признать многоквартирным домомСмотреть фотографии
09:49
В Волжском сгорела маршруткаСмотреть фотографии
09:44
В Волгограде пациентка "скорой" пострадала из-за экстренного торможенияСмотреть фотографии
09:33
10 лет строим Волгоград: ГК «Волгострой» об итогах и планахСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области для оказания медицинской помощи ковидникам могут привлечь таксистовСмотреть фотографии
09:00
В почтовых отделениях Волгоградской области можно оформить страхование автомобиля и имуществаСмотреть фотографии
20:56
Бывший арендатор забирает из горсада Волгограда свои голубые елиСмотреть фотографии
20:36
Банк «Открытие» запустил для предпринимателей акцию «Добро пожаловать»Смотреть фотографии
20:14
Семья из четырех человек отравилась угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:26
Жаркий спор остроконечников и тупоконечников в Госдуме о волгоградском времени (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Противники московского времени вышли на пикеты в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:49
Банк «Открытие» реализовал проект персонализированного подбора страховки при выдаче кредитных продуктовСмотреть фотографии
17:23
Гостиница и лагерь: в Волгоградской области готовят новые площадки для долечивания ковидниковСмотреть фотографии
17:05
Госдума одобрила переход на московское время Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:36
В больнице арестовали обвиняемого в нападении на полицейских с монтировкой в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 