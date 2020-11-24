Банк «Открытие» запустил для предпринимателей акцию «Добро пожаловать»

Экономика 24.11.2020 20:36 Новости компаний
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24.11.2020 20:36 Новости компаний
Банк «Открытие» предложил акцию «Добро пожаловать» компаниям малого и среднего бизнеса, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. До 31 марта 2021 года предприниматели могут оформить пакет услуг «Весь мир» и получить три месяца льготного периода обслуживания, а также ряд полезных опций, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Владельцы бизнеса получат возможность бесплатного ведения пакета услуг и валютного счета. GPI-трекер включен в стоимость платежей. Кроме того, доступен сервис онлайн конверсии без дополнительных комиссий, сделки по специальному курсу иностранной валюты со спрэдом - 25 копеек к рыночному курсу, фиксированная стоимость на переводы в иностранной валюте - 25 USD/EUR и сниженный валютный контроль – 0,1%.
Дополнительно предприниматели могут воспользоваться услугой «ВЭД ассистент» - сопровождением сделок с зарубежными партнерами, а также сервисом по проверке иностранных контрагентов (КНР) с возможностью получения регистрационных данных из официальных реестров КНР. Все владельцы пакета услуг «Весь мир» получают аналитику в виде регулярных обзоры мировых рынков.
Подробнее об акции и пакете услуг для малого и среднего бизнеса «Добро пожаловать» можно получить на сайте банка https://www.open.ru/medium/fea/ved.
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