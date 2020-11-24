Банк «Открытие» запустил для предпринимателей акцию «Добро пожаловать»





Банк «Открытие» предложил акцию «Добро пожаловать» компаниям малого и среднего бизнеса, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. До 31 марта 2021 года предприниматели могут оформить пакет услуг «Весь мир» и получить три месяца льготного периода обслуживания, а также ряд полезных опций, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Владельцы бизнеса получат возможность бесплатного ведения пакета услуг и валютного счета. GPI-трекер включен в стоимость платежей. Кроме того, доступен сервис онлайн конверсии без дополнительных комиссий, сделки по специальному курсу иностранной валюты со спрэдом - 25 копеек к рыночному курсу, фиксированная стоимость на переводы в иностранной валюте - 25 USD/EUR и сниженный валютный контроль – 0,1%.

Дополнительно предприниматели могут воспользоваться услугой «ВЭД ассистент» - сопровождением сделок с зарубежными партнерами, а также сервисом по проверке иностранных контрагентов (КНР) с возможностью получения регистрационных данных из официальных реестров КНР. Все владельцы пакета услуг «Весь мир» получают аналитику в виде регулярных обзоры мировых рынков.