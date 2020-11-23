В Волгограде виновник взрыва дома и гибели людей едва досрочно не вышел на свободу

Расследования 23.11.2020 16:32
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23.11.2020 16:32
Сегодня Волгоградский облсуд отменил решение об условно-досрочном освобождении виновника взрыва дома на проспекте Университетском. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, ранее Волжский горсуд удовлетворил ходатайство приговоренного к 5,5 годам колонии общего режима Владимира Лексункина об УДО.
Прокуратура возражала против требований осужденного, поскольку он нарушал порядок отбывания наказания, не предпринимал мер к погашению материального ущерба перед потерпевшими. Волгоградская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловала постановление суда в апелляционном порядке.
Областной суд разделил мнение надзорного органа и отменил судебный акт.
Второй фигурант уголовного дела - Юраслав Бабаян, продолжает отбывать наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Обвинительный приговор мужчинам Советский райсуд вынес в сентябре 2019 года.
Напомним, взрыв жилого дома №60 по проспекту Университетскому прогремел 16 мая 2017 года. Лексункин по заказу владельца торгового павильона Бабаяна производил незаконные земляные работы. В результате чего была повреждена подземная газовая труба. Мужчина вызвал аварийную службу и вскоре после ее приезда скопившийся в подвале дома газ взорвался. Погибло четверо человек. Двое пострадавших, доставленных в больницу, получили тяжкий вред здоровью, один - средней тяжести, пятеро - легкий вред здоровью.
Многоэтажка была признана неподлежащей восстановлению и снесена. За счет бюджета жильцы дома получили новые квартиры.
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