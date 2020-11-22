Полицейские наградили волжанина за помощь в задержании домушника

Общество 22.11.2020 10:41
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22.11.2020 10:41
Полицейские наградили волжанина Александра Федорова, который 19 ноября 2020 года помог задержать злоумышленников, совершивших кражу из его квартиры. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УМВД по Волжскому. Напомним, ранее сообщалось, что 19 ноября в дежурную часть полиции обратился 53-летний волжанин с заявлением о совершении кражи из его квартиры. Мужчина сообщил, что по возвращении домой обнаружил, что дверь в его квартиру открыта и в ней находятся двое неизвестных. Увидев хозяина квартиры, злоумышленники попытались убежать, однако он успел закрыть одного из них внутри, а второму подозреваемому удалось скрыться. Приехавшие на место преступления сотрудники полиции задержали вора - 40-летнего ранее судимого местного жителя, у которого были обнаружены отмычки для вскрытия дверей и ювелирные украшения, принадлежащие волжанину. Вскоре полицейскими был задержан второй подозреваемый в совершении преступления.
За проявленную активную жизненную позицию Александра Федорова поблагодарил начальник Управления МВД России по городу Волжскому полковник полиции Юрий Хонин. Александр Анатольевич вручил бдительному волжанину почетную грамоту и ценный подарок, а также поблагодарил его за проявленную смелость и мужество при задержании преступников.
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