



В 2026 года в Волгоградской области вынесено 10 решений судов о привлечении индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за розничную торговлю лекарственными препаратами для ветеринарного применения без лицензии в Волгоградской области. Нарушителям назначены штрафы и предупреждения, сообщили в межрайонном управлении Россельхознадзора.

Так, в феврале 2026 года в одном из магазинов продавали «Капли для кошек и сук, 2 мл», «Глистогон суспензия», «Чистотел Максимум для щенков и котят», «Инсектал капли» при отсутствии лицензии.

В мае 2026 года в торговой точке, принадлежащей другому индивидуальному предпринимателю, продавался «Миртацен», на который также отсутствовала лицензия.

В ведомстве подчеркнули, что реализация препаратов без обязательных документов создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью животных в связи с возможностью приобретения некачественных, неправильно хранившихся или просроченных лекарственных средств.