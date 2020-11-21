Сталин заставил единороссов Волгоградской облдумы отменить запреты на митинги

Общество 21.11.2020 11:06
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21.11.2020 11:06
Изменения в закон Волгоградской области о проведении публичных мероприятий готовятся внести в регпарламенте. Как сообщает ИА «Высота 102», инициаторами выступила группа членов фракции «Единой России» Татьяна Бухтина, Надежда Кулешова, Наталья Семенова, Михаил Струк, Руслан Шарифов и коммунистка Тамара Головачева.
Установленные в законе ограничения на проведение митингов выходят за пределы конституционных полномочий субъекта страны, поскольку даже в федеральных актах такие жесткие меры отсутствуют. Аналогичными нарушениями грешит законодательство и других регионов России. Так, в Самарской области трое активистов Дамир Сталин, Наталья Баранова и Александр Круглов пожаловались в Конституционный суд из-за запрета на проведение акций протеста вблизи школ, больниц, военных объектов и церквей. КС РФ согласился с довводами граждан и признал нелегитимными установленные региональными законами табу.
Согласно действующей редакции закона Волгоградской области, запрещается митинговать на расстоянии ближе чем 100 метров от зданий аэропорта, жд-вокзалов, противопожарной службы, образовательных, медицинских организаций и рынков. Указание о стометровке депутаты предлагают из закона, принятого еще 2005 году, убрать. Таким образом, нельзя будет организовать демонстрацию или шествие в самих зданиях из перечня и на территориях, непосредственно к ним прилегающих.
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