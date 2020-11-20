Сливали 2 года: группу волгоградцев судят за кражи из нефтепроводов





Перед судом в Волгограде предстанет 40-летний местный житель по обвинению в краже из нефтепровода в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурант уголовного дела обвиняется также в покушению на кражу нефтепродуктов в крупном размере, организации присвоения вверенного имущества в особо крупном размере, а также совершении двух эпизодов уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Четверо его сообщников обвиняются в покушении на кражу и краже из нефтепровода в крупном размере.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с апреля 2013 года по ноябрь 2015 года осуществляли незаконные врезки в нефтепроводы с целью хищения нефтепродуктов на территории Жирновского и Николаевского районов области. В результате указанных действий они похитили нефтепродукты на сумму более 550 тысяч рублей.

Совершить хищение нефтепродуктов на сумму порядка 700 тысяч рублей обвиняемым не удалось поскольку автоцистерна с нефтью была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, 40-летний обвиняемый совместно со знакомым похитили полученные по договору лизинга грузовой автомобиль и полуприцеп-цистерну путем изменения идентификационных номеров транспортных средств и подделки документов. Ущерб коммерческой организации превысил 5 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого по данному эпизоду ранее выделено в отдельное производство, за содеянное он был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемых деяниях признает один из фигурантов уголовного дела, четверо – отрицают.



