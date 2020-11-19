Политика

Спикер Волгоградской облдумы возглавил влиятельную организацию региона

Политика 19.11.2020 17:10
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19.11.2020 17:10


Сегодня председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин избран председателем регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Как сообщает ИА "Высота 102", смена руководителя одной из самых влиятельных организаций региона произошла на отчетно-выборной конференции, которая состоялась в формате видеоконференцсвязи. 
Сергей Назаров, который возглавлял Волгоградский областной совет ветеранов, взял самоотвод, заявив, что принял решение не баллотироваться на новый срок по личным обстоятельствам. Он выдвинул кандидатуру Александра Блошкина, пояснив, что это решение поддержали члены бюро ветеранской организации. Делегаты отчетно-выборной конференции единогласно проголосовали за кандидатуру нового председателя.
Губернатор Андрей Бочаров отметил, что это кадровое решение позволит укрепить позиции ветеранского сообщества в решении задач социально-экономического развития региона, повысить уровень взаимодействия с ветеранскими организациями в муниципальных образованиях Волгоградской области.
"Нам, ветеранам, повезло", - прокомментировала это решение заместитель председателя областного Совета ветеранов Галина Хорошева. Она отметила, что Александр Блошкин уважительно относится к людям, обладает широким кругозором и авторитетом.
В городском Совете ветеранов также поддержали это решение. По мнению членов ветеранского сообщества, таких статусных руководителей за всю историю у Волгоградского областного совета ветеранов никогда не было. 
На отчетно-выборной конференции также был расширен состав руководства организацией, в который вошли также представители муниципальных образований региона.

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