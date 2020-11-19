Политика 19.11.2020 17:10
0
19.11.2020 17:10
Сегодня председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин избран председателем регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Как сообщает ИА "Высота 102", смена руководителя одной из самых влиятельных организаций региона произошла на отчетно-выборной конференции, которая состоялась в формате видеоконференцсвязи.
Сергей Назаров, который возглавлял Волгоградский областной совет ветеранов, взял самоотвод, заявив, что принял решение не баллотироваться на новый срок по личным обстоятельствам. Он выдвинул кандидатуру Александра Блошкина, пояснив, что это решение поддержали члены бюро ветеранской организации. Делегаты отчетно-выборной конференции единогласно проголосовали за кандидатуру нового председателя.
Губернатор Андрей Бочаров отметил, что это кадровое решение позволит укрепить позиции ветеранского сообщества в решении задач социально-экономического развития региона, повысить уровень взаимодействия с ветеранскими организациями в муниципальных образованиях Волгоградской области.
"Нам, ветеранам, повезло", - прокомментировала это решение заместитель председателя областного Совета ветеранов Галина Хорошева. Она отметила, что Александр Блошкин уважительно относится к людям, обладает широким кругозором и авторитетом.
В городском Совете ветеранов также поддержали это решение. По мнению членов ветеранского сообщества, таких статусных руководителей за всю историю у Волгоградского областного совета ветеранов никогда не было.
На отчетно-выборной конференции также был расширен состав руководства организацией, в который вошли также представители муниципальных образований региона.
Реклама
Автомобили чиновников Волгоградской области временно отдают медикам03.11.2020 16:31
Политика 03.11.2020 16:31
Единороссы устроили смотрины нового председателя комитета строительства Волгоградской области29.10.2020 12:26
Политика 29.10.2020 12:26
Волгоградские единороссы сэкономили на себе 10 млн рублей в пользу лекарств для больных ковидом26.10.2020 15:45
Политика 26.10.2020 15:45
Губернатор Волгоградской области лично взглянул на музыкальные фонари24.10.2020 17:49
Политика 24.10.2020 17:49
Спикер Волгоградской облдумы призвал депутатов и глав районов задуматься об удаленке01.10.2020 17:08
Политика 01.10.2020 17:08
В Волгоградской области тихо сменили руководителя «Молодой Гвардии»01.10.2020 13:33
Политика 01.10.2020 13:33
«Не по феншую»: волгоградские единороссы отказались от полмиллиона рублей пожертвований29.09.2020 17:51
Политика 29.09.2020 17:51
Нужен мозговой штурм: губернатор Волгоградской области опасается осложнения ситуации28.09.2020 11:07
Политика 28.09.2020 11:07
Владимир Путин призвал губернаторов не обижаться на граждан за критику24.09.2020 16:51
Политика 24.09.2020 16:51
Новичок Волгоградской облдумы "прогулял" первое заседание24.09.2020 10:38
Политика 24.09.2020 10:38
Сторонники волгоградского времени: «Депутаты облдумы «кинули» народ»21.09.2020 13:01
Политика 21.09.2020 13:01
Олег Савченко: нацпроект "Здравоохранение" в Волгоградской области - главный приоритет21.09.2020 09:58
Политика 21.09.2020 09:58
Силовики Волгоградской области подумают над больным вопросом18.09.2020 12:59
Политика 18.09.2020 12:59
Губернатор Волгоградской области задумал модернизировать все женские консультации15.09.2020 13:34
Политика 15.09.2020 13:34
Немецкие врачи вывели Алексея Навального из комы07.09.2020 17:40
Политика 07.09.2020 17:40
Реклама