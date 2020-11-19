Экономика

Двухнедельная готовность: программа международной конференции AI Journey 2020

Экономика 19.11.2020 14:23 Новости компаний
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19.11.2020 14:23 Новости компаний


С 3 по 5 декабря 2020 года в онлайн-формате пройдёт конференция по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey) — одна из крупнейших в мире дискуссионных площадок по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Конференция проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями. В этом году ожидается, что на площадке выступит около 200 ведущих отечественных и международных специалистов. Своё участие уже подтвердили три признанных мировых эксперта отрасли, представители компаний-лидеров по разработке и внедрению технологий ИИ в различные сферы бизнеса и жизни: директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel Майк Девис (Mike Davies), директор по исследованиям Facebook AI Research, NY Site Head Лоуренс ван дер Маатен (Laurens van der Maaten), а также директор лаборатории IDSIA Юрген Шмидхубер (Jürgen Schmidhuber).
В первый день AI Journey будут представлены научные доклады по развитию и применению искусственного интеллекта. Так, в первой половине дня речь пойдёт о теории нейроморфных вычислений, современном ИИ и пределах возможностей машинного обучения (ML). Спикерами выступят эксперты компаний Intel, NVIDIA, IDSIA и Оксфордского университета. 
После небольшого перерыва конференция будет «разбита» на секции: AGI (Artificial general intelligence, - общего ИИ), применение и перспективы CV (компьютерное зрение), RecSys (платформа для симуляции рекомендательной системы с возможностями конфигурации), блок по аналитике речи при помощи ИИ и другие методы ML. Каждый желающий сможет присоединиться к выступлениям по теме, которая ему наиболее интересна. 
Свои разработки представят и компании. Так, например, в блоке применения AI можно будет узнать о том, как работает компьютерное зрение в экосистеме Сбера или как ML оптимизирует процессы бухгалтерии.
Тема второго дня конференции - «Общество, государство, бизнес». Мероприятие будет разбито на параллельные блоки, такие как: ИИ в финансах, в медицине, ритейле, образовании и в промышленности. Также будет блок, посвященный ИИ и разработкам на благо общества. 
5 декабря, в третий день, состоится региональный марафон. В нём примут участие спикеры из Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Волгограда, Самары, Сочи, Калининграда и Санкт-Петербурга. 
Кроме того, в рамках мероприятия пройдут: онлайн-соревнование по технологиям AI и онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы, интересующихся технологиями искусственного интеллекта и анализа данных. Победители онлайн-соревнования по технологиям AI разделят призовой фонд в размере 6,8 млн рублей. Главный приз во взрослом зачёте и среди школьников — 1 млн рублей. Награждение авторов лучших решений состоится в рамках конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Artificial Intelligence Journey 2020 – важнейшее мероприятие для специалистов, занимающихся машинным обучением и развитием искусственного интеллекта.Плюс, в рамках данной конференции пройдет онлайн-соревнование по технологиям AI среди учащихся средних и старших классов российских школ. Таким образом наши партнеры и эксперты смогут поделиться с подрастающим поколением своим передовым опытом, а молодые, кадры — попробовать свои силы в «прокачке» цифровых навыков и реализации собственных инновационных разработок».
Зарегистрироваться на мероприятия AI Journey можно на сайте www.ai-journey.ru.

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