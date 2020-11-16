Почтой России можно бесплатно отправить одну международную посылку





Почта России продлила возможность воспользоваться промокодом на одну бесплатную посылку до 30 ноября 2020 года включительно. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «Почта России», акция предоставляет клиентам возможность одной бесплатной международной отправки в качестве компенсации за весенние задержки экспорта.

С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений, так как существенная доля посылок обычно загружается в пассажирские самолеты. Понадобилось время, чтобы наладить альтернативные каналы доставки – ситуация с экспортными отправками стабилизировалась к середине мая.

В качестве компенсации за неудобства Почта России предоставит всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, промокод на одну бесплатную доставку. Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей – промокод на 3000 рублей. Если в это время пользователь оформил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них.

«Для нас очень важно компенсировать клиентам неудобства, возникшие весной 2020 года, сохранить их доверие к Почте России», - отметил директор УФПС Волгоградской области Виталий Соловьев.