Почтой России можно бесплатно отправить одну международную посылку

Общество 16.11.2020 13:56 Новости компаний
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16.11.2020 13:56 Новости компаний
Почта России продлила возможность воспользоваться промокодом на одну бесплатную посылку до 30 ноября 2020 года включительно. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «Почта России», акция предоставляет клиентам возможность одной бесплатной международной отправки в качестве компенсации за весенние задержки экспорта.
С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений, так как существенная доля посылок обычно загружается в пассажирские самолеты. Понадобилось время, чтобы наладить альтернативные каналы доставки – ситуация с экспортными отправками стабилизировалась к середине мая.
В качестве компенсации за неудобства Почта России предоставит всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, промокод на одну бесплатную доставку. Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей – промокод на 3000 рублей. Если в это время пользователь оформил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них.
«Для нас очень важно компенсировать клиентам неудобства, возникшие весной 2020 года, сохранить их доверие к Почте России», - отметил директор УФПС Волгоградской области Виталий Соловьев.
Предложение распространяется на международные отправления: посылки, EMS и мелкие пакеты. Для этого нужно авторизоваться в обновленном до последней версии приложении Почты России и ввести трек-номер посылки, которая соответствует условиям акции. В появившемся окне нужно заполнить необходимые сведения из чека, полученного при оформлении отправления. Если всё сделано правильно, промокод активируется автоматически.
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