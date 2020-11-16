ВТБ запустил мобильную кассу для бизнеса

Экономика 16.11.2020 12:49 Новости компаний
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16.11.2020 12:49 Новости компаний
ВТБ расширил линейку расчетных сервисов для среднего и малого бизнеса и запустил пилотный продукт «ВТБ-касса». Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, решение объединяет функции онлайн-кассы и эквайрингового терминала.
«ВТБ-касса» − готовое решение для разных сфер бизнеса и условий работы. Устройство, представляющее собой компактный беспроводной смарт-терминал со встроенным сканером штрих-кодов, принимает банковские карты, печатает фискальные чеки и передает данные в ФНС в режиме реального времени.
Оформить все необходимые документы на обслуживание «ВТБ-кассы» можно за один визит в офис банка и уже через несколько дней получить настроенное, готовое к работе устройство.
«Работая над новыми продуктами и сервисами, мы всегда заботимся об экономии времени и удобстве наших клиентов. До конца текущего года функционал «ВТБ-кассы» будет дополнен возможностью приема оплаты с использованием QR-кодов Системы быстрых платежей. Этот вид расчетов набирает сегодня популярность благодаря выгодным тарифам по операциям и моментальным зачислениям средств на банковский счет», − комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
Оборудование предоставляется клиентам без дополнительной платы. Стоимость обслуживания в рамках продукта зависит от выбранного тарифного плана.
В настоящее время подключить «ВТБ-кассу» можно в офисах банка в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В ближайшие месяцы планируется расширение географии предложения.
Подробная информация о продукте − на сайте ВТБ, по телефону контактного центра 8-800-200-77-99, а также в офисах обслуживания клиентов.
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