Экономика

ВТБ запустил мобильную кассу для бизнеса

Экономика 16.11.2020 12:49 Новости компаний
0
16.11.2020 12:49 Новости компаний


ВТБ расширил линейку расчетных сервисов для среднего и малого бизнеса и запустил пилотный продукт «ВТБ-касса». Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, решение объединяет функции онлайн-кассы и эквайрингового терминала.
«ВТБ-касса» − готовое решение для разных сфер бизнеса и условий работы. Устройство, представляющее собой компактный беспроводной смарт-терминал со встроенным сканером штрих-кодов, принимает банковские карты, печатает фискальные чеки и передает данные в ФНС в режиме реального времени.
Оформить все необходимые документы на обслуживание «ВТБ-кассы» можно за один визит в офис банка и уже через несколько дней получить настроенное, готовое к работе устройство.
«Работая над новыми продуктами и сервисами, мы всегда заботимся об экономии времени и удобстве наших клиентов. До конца текущего года функционал «ВТБ-кассы» будет дополнен возможностью приема оплаты с использованием QR-кодов Системы быстрых платежей. Этот вид расчетов набирает сегодня популярность благодаря выгодным тарифам по операциям и моментальным зачислениям средств на банковский счет», − комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
Оборудование предоставляется клиентам без дополнительной платы. Стоимость обслуживания в рамках продукта зависит от выбранного тарифного плана.
В настоящее время подключить «ВТБ-кассу» можно в офисах банка в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В ближайшие месяцы планируется расширение географии предложения.
Подробная информация о продукте − на сайте ВТБ, по телефону контактного центра 8-800-200-77-99, а также в офисах обслуживания клиентов.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Экономика
16.11.2020 13:38
Экономика 16.11.2020 13:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2020 11:13
Экономика 16.11.2020 11:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.11.2020 08:52
Экономика 16.11.2020 08:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2020 08:01
Экономика 16.11.2020 08:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.11.2020 19:45
Экономика 14.11.2020 19:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2020 15:04
Экономика 13.11.2020 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.11.2020 13:59
Экономика 13.11.2020 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.11.2020 12:05
Экономика 13.11.2020 12:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2020 17:10
Экономика 12.11.2020 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2020 15:34
Экономика 12.11.2020 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2020 13:01
Экономика 12.11.2020 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.11.2020 08:08
Экономика 12.11.2020 08:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.11.2020 16:40
Экономика 11.11.2020 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2020 12:46
Экономика 10.11.2020 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2020 12:23
Экономика 10.11.2020 12:23
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:23
Подружись с искусственным интеллектом: «Ростелеком» – партнер программы «Инженерные каникулы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:02
Роспотребнадзор РФ сократил сроки выполнения тестов на COVID-19Смотреть фотографии
13:56
Почтой России можно бесплатно отправить одну международную посылкуСмотреть фотографии
13:38
Семь из десяти потребительских кредитов клиенты Сбербанка оформляют онлайнСмотреть фотографии
13:15
Контролера за ремонтом оборудования на Волжской ГЭС из Подмосковья осудили за подкупСмотреть фотографии
12:57
Волгоградские родители проводят пикеты против экспресс-судов над семьямиСмотреть фотографии
12:49
Метель бушует на границе Волгоградской и Ростовской областейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:37
В Волгоградской области ищут новых добровольцев для прививок от коронавирусаСмотреть фотографии
12:29
Разбил кружку о голову: в волгоградском хостеле подрались вахтовикиСмотреть фотографии
12:16
Губернатор Волгоградской области пообещал всем болеющим дома ковидникам бесплатные лекарстваСмотреть фотографии
12:00
12 погибших за три дня: в Волгоградской области лютует COVID-19Смотреть фотографии
11:42
Водителей удивил странный реагент на дорогах ВолгоградаСмотреть фотографии
11:13
Волгоградская область и Адыгея выделились по размеру прожиточного минимумаСмотреть фотографии
10:37
Житель Волгоградской области сломал ноги соседу из-за водыСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде за бросание шелухи в Вечный огонь наказали двоих военнослужащихСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области в машину с подростком за рулем врезалась "четырнадцатая"Смотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области молодой водитель погиб в разбившейся легковушкеСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде УК наказали крупным штрафом за дождь в квартиреСмотреть фотографии
08:01
За один месяц в Волгоградской области некоторые продукты подорожали на третьСмотреть фотографии
22:23
Ушел из жизни известный волгоградский врачСмотреть фотографии
18:29
Избежать тюрьмы поджигателю чужого дома в Волгоградской области помогла погодаСмотреть фотографии
17:55
«Лаборатории перегружены»: семье заболевшей коронавирусом волгоградки отказали в бесплатном тестированииСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградской области COVID-19 убивает и старых, и молодыхСмотреть фотографии
16:27
Гендиректор волгоградского «Ротора» не против продажи пенного напитка на стадионахСмотреть фотографии
14:16
31-летняя жительница Волгоградской области родила 9 детейСмотреть фотографии
13:11
Два трупа в легковушке: в Волгоградской области лобовое ДТП с грузовиком почтовой службыСмотреть фотографии
12:16
Смертность от COVID-19 в Волгоградской области высокая вторые суткиСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде в сгоревшей машине погиб водительСмотреть фотографии
10:29
Поджигатели мусорных контейнеров набедокурили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
На железной дороге в Волгоградской области расследуют гибель двух электромонтеровСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 