Общество 11.11.2020 16:50
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11.11.2020 16:50
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о присуждении государственных премий в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительской деятельности. Как сообщает ИА «Высота 102», в номинации архитектура премия первой степени в размере 200 тысяч рублей присуждена авторскому коллективу в составе Александра Вязьмина, Ольги Жучковой, Алексея Проценко и Александра Серова за работу «Реконструкция парка «Победа» на верхней террасе Центральной набережной».
В сфере литературы первая премия присуждена Николаю Милованову за сборник стихов «Стремена». Анатолий Мальченко, директор краеведческого музея и Ирина Талдыкина получат премию первой степени в номинации культурно-просветительная деятельность за проект «Весь мир – театр».
В театральной сфере премия первой степени присуждена Сергею Гриневу за музыкально-хореографическую мистерию «Кармина Бурана». Также в числе награжденных – писатели, актеры, театральные деятели и архитекторы, которые получат премии второй и третьей степеней.
Всего на государственные премии выделено около 2,5 миллиона рублей.
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