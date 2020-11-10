В Волгограде неуправляемая автоцистерна врезалась в столб (ВИДЕО)











Авария с участием грузовика с автоцистерной произошла сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, автомашина "ГАЗ" врезалась в световую опору.





По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Эту причину озвучил водитель "ГАЗа", которого госпитализировали с места ДТП с переломами, травмой головы и ушибами. Автомобиль "ГАЗ" двигался по улице Ополченская в сторону улицы Шурухина. От удара цистерну для воды сорвало с грузовика. Она улетела на несколько метров.











