













«Сделать мир чище, а жизнь людей комфортнее» – это не громкий лозунг, а девиз каждого дня сотрудников федеральной клининговой компании ECOPRO. В этом году специалистам по наведению порядка захотелось большего – вооружившись профессиональным оборудованием, они вышли на улицы Волгограда. По итогам нескольких экологических акций «Чистое пространство» один дружный коллектив собрал десятки огромных мешков с мусором. В результате сотни квадратных метров городского пространства получили опрятный вид.

Основатель клининговой компании Антон Родионов субботниками решил не ограничиваться. Энтузиасты ECOPRO совместно с сетью пиццерий «ПиццаЁлы» запустили новый проект. Как сообщает ИА «Высота 102», на днях в районе стадиона «Волгоград Арена» на Нулевой Продольной магистрали активисты посадили больше десятка саженцев пушистой ели и грациозной туи.

«В этом году мы продолжим акцию, которая проводится при поддержке МБУ «Волгоградзеленхоз». Предприятие будет ухаживать за нашими саженцами – проверять их состояние и поливать. Хочется внести свою лепту в развитие города, который мы все очень любим. Если каждое местное предприятие посадит хотя бы по одному дереву, то Волгоград станет самым зеленым городом», - говорит Антон Родионов.

Место для озеленения Антон Родионов выбрал неслучайно. Протяженность Центральной набережной Волгограда за последние несколько лет значительно расширилась, появился простор для ландшафтного творчества. Сейчас здесь несколько пустынно, но с каждым годом пейзаж будет становиться все живописнее благодаря, в том числе, неравнодушной команде клининговой компании ECOPRO.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»