В Волгограде контрактник получил срок за поножовщину в военной части





В Волгоградском гарнизонном военном суде огласили приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей Волгоградской области Юсуфа Гамзатова. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 30 мая 2020 года в поселке Октябрьском Волгоградской области между Гамзатовым и его сослуживцем возникла ссора, в результате которой Гамзатов нанёс последнему удар ножом в живот.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в предъявленном ему обвинении не признал, пояснив, что наносил удар, действуя в условиях необходимой обороны.

Однако ходе судебного следствия вина Гамзатова была установлена. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в суд апелляционной инстанции.



