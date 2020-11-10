Расследования

В Волгограде контрактник получил срок за поножовщину в военной части

Расследования 10.11.2020 09:27
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10.11.2020 09:27


В Волгоградском гарнизонном военном суде  огласили приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей Волгоградской области Юсуфа Гамзатова. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 30 мая 2020 года  в поселке Октябрьском Волгоградской области между  Гамзатовым и его сослуживцем  возникла ссора, в результате которой Гамзатов нанёс последнему удар ножом в живот.
В судебном заседании подсудимый виновным себя в предъявленном ему обвинении не признал, пояснив, что наносил удар, действуя в условиях необходимой обороны.
Однако  ходе судебного следствия вина  Гамзатова была установлена. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года  в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в суд апелляционной инстанции.

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