Происшествия

Под Волгоградом отчаянная пенсионерка попала под машину молодого водителя

Происшествия 08.11.2020 09:14
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08.11.2020 09:14

  
Накануне около 18:30 вечера 19-летний водитель сбил 70-летнюю персионерку. ДТП произошло в Светлоярском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, молодой человек, управляя автомобилем «ВАЗ-21074»,  двигался по улице Сидорова. Напротив дома №54 перед машиной оказалась 70-летняя женщина. Она решила пеерейти проезжую часть дороги в неустановленном месте перед близко идущим автотранспортом. В результате ДТП пешеход с различными травмами была доставлена в медучреждение

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