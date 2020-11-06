Слесаря из Волгограда «кинула» виртуальная жрица любви





С заявлением о мошенничестве пришел в полицию 56-летний слесарь-ремонтник одного из волгоградских заводов после того, как не получил желаемой услуги от жрицы любви. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, мужчина на одном из сайтов в сети Интернет увидел объявление об оказании услуг интимного характера и решил воспользоваться ими. В телефонном разговоре неизвестная женщина пообещала назвать адрес, но сперва попросила внести предоплату. Когда волгоградец перевел деньги на указанный счет, незнакомка сообщила, что необходимо выполнить несколько денежных переводов, чтобы оплатить страховку за мебель и время нахождения в съёмной квартире. Перечислив 79 500 рублей, мужчина стал предпринимать многочисленные попытки связаться по тому же номеру телефона, но они оказались безуспешными. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступницы.



