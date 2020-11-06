Слесаря из Волгограда «кинула» виртуальная жрица любви

Происшествия 06.11.2020 14:27
0
06.11.2020 14:27
С заявлением о мошенничестве пришел в полицию 56-летний слесарь-ремонтник одного из волгоградских заводов после того, как не получил желаемой услуги от жрицы любви. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, мужчина на одном из сайтов в сети Интернет увидел объявление об оказании услуг интимного характера и решил воспользоваться ими. В телефонном разговоре неизвестная женщина пообещала назвать адрес, но сперва попросила внести предоплату. Когда волгоградец перевел деньги на указанный счет, незнакомка сообщила, что необходимо выполнить несколько денежных переводов, чтобы оплатить страховку за мебель и время нахождения в съёмной квартире. Перечислив 79 500 рублей, мужчина стал предпринимать многочисленные попытки связаться по тому же номеру телефона, но они оказались безуспешными. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступницы.
Реклама
Планировал теракты в Волгограде: террорист задержан ФСБ в Адыгее06.11.2020 15:45
Происшествия 06.11.2020 15:45
Ужас на переходе: под Волгоградом водитель на скорости врезался в детей с мамой06.11.2020 15:10
Происшествия 06.11.2020 15:10
В центре Волгограда машина с девушкой-водителем сбила насмерть пенсионера06.11.2020 10:15
Происшествия 06.11.2020 10:15
В Волжском потушили пожар на территории автобусного завода05.11.2020 14:01
Происшествия 05.11.2020 14:01
Под Волгоградом внезапно исчезла 10-летняя девочка05.11.2020 10:26
Происшествия 05.11.2020 10:26
В Волжском такси врезалось в столб05.11.2020 09:56
Происшествия 05.11.2020 09:56
Уснул за рулем: в Волгоградской области арестовали жителя Дагестана за смертельное ДТП04.11.2020 21:27
Происшествия 04.11.2020 21:27
В Волжском дети получили ожоги во время игры с бензином в туалете04.11.2020 12:11
Происшествия 04.11.2020 12:11
Мошенники оставили без миллиона накоплений трудящихся и пенсионеров из Волгоградской области04.11.2020 10:21
Происшествия 04.11.2020 10:21
В Волгоградской области фура переехала пешехода04.11.2020 09:33
Происшествия 04.11.2020 09:33
В Волгограде охранник украл из кабинета босса 600 тысяч рублей03.11.2020 16:09
Происшествия 03.11.2020 16:09
Авария под Волгоградом: жестко столкнулись маршрутка, легковушка и автобус03.11.2020 14:38
Происшествия 03.11.2020 14:38
Волжанин увез старую чужую маршрутку на металлолом и стал фигурантом дела о краже03.11.2020 11:38
Происшествия 03.11.2020 11:38
В Волгограде перевернулся «КАМАЗ» из Дагестана03.11.2020 10:35
Происшествия 03.11.2020 10:35
В Волгограде расследуют страшное убийство02.11.2020 17:10
Происшествия 02.11.2020 17:10
Реклама