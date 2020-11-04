Расследования

На крупной растрате попался гендиректор предприятия в Волгоградской области

Расследования 04.11.2020 14:19
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04.11.2020 14:19


Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных  ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем, в крупном размере), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).
По версии следствия, обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, в октябре 2016 года в нарушение положений устава компании, без проведения совета директоров, выдал себе как физическому лицу беспроцентный займ в сумме 6,5 млн.рублей, из которых впоследствии не возвратил более 5 млн 250 тыс.рублей.
На полученные таким способом деньги обвиняемый в декабре 2016 года приобрел 50% доли в уставном капитале подконтрольного юридического лица, имущество которого впоследствии продал за 2,5 млн рублей. После обналичивания денег в январе 2019 года организация была ликвидирована.
 С целью сокрытия хищения денег, выданных обвиняемым самому себе в качестве займа, мужчина предоставил в Арбитражный суд Волгоградской области при рассмотрении  иска о взыскании долга подложные квитанции о возврате денег в полном объеме, которые были приобщены к материалам дела в качестве доказательств.
Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признает частично.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу Фроловским городским судом Волгоградской области.
Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

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