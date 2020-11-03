



3–5 декабря 2020 года в онлайн-формате пройдет конференция по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey) — одна из крупнейших в мире дискуссионных площадок по искусственному интеллекту, в которой выступят представители Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ).

Участие в региональном марафоне AI Journey в Волгограде уже подтвердили сотрудники кафедры «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования» ВолгГТУ:

- доктор технических наук, заведующий кафедрой Максим Щербаков;

- кандидат технических наук, доцент Данила Парыгин;

- доктор технических наук, профессор Алла Кравец;

- кандидат технических наук, доцент Дмитрий Коробкин.

Как сообщила ИА «Высота 102», пресс-служба Сбера, организатора мероприятия, спикеры ВолгГТУ поделятся с участниками конференции последними разработками в области машинного обучения для поддержки задач развития города, расскажут о проактивных интеллектуальных системах, об автоматизации начальных этапов проектирования новых технических решений на основе патентных данных, а также о том, насколько креативным и технически творческим может быть искусственный интеллект.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«В этом году ожидаются выступления около 200 ведущих российских и международных специалистов, в числе которых и спикеры из опорного вуза нашего региона, которые поделятся своими релевантными знаниями в области искусственного интеллекта и его применения. Волгоград впервые примет участие в AI Journey, в рамках регионального марафона, 5 декабря. Мероприятие бесплатное, и принять участие в нем может каждый желающий, зарегистрировавшись на официальном сайте конференции».

Максим Щербаков, доктор технических наук, заведующий кафедрой ВолгГТУ «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования»:

«Искусственный интеллект — это уже не только теория или технология, это направление развития стран в ближайшие десятилетия. Все крупные державы, в том числе и Россия, определяют развитие искусственного интеллекта как стратегическую государственную задачу. Понятие искусственного интеллекта включает в себя как слабый, решающий конкретную задачу, так и сильный, моделирующий когнитивные способности человека интеллект, и уровень развития этих технологий различный. Вопросы проектирования, разработки и развития систем, реализующих искусственный интеллект в настоящий момент наиболее актуальны».

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про ИИ и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями. В 2019 году конференция AI Journey привлекла около 9000 участников со всего мира, более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли и вошла в топ-5 мировых DS-/AI-конференций.



