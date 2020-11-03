



Волжанин решил избавиться от чужой «ГАЗели», стоящей около его гаража, и отогнал ее в пункт приема металлолома. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в дежурную часть с заявлением обратился 36-летний житель Волжского. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил принадлежащую ему автомашину «ГАЗель», которая в неисправном состоянии была припаркована на территории гаражного кооператива. Похищенный автомобиль был обнаружен полицейскими в одном из пунктов приема металлолома.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП-3 Управления МВД России по Волжскому установили личность и задержали подозреваемого в краже автомобиля. Им оказался 37-летний волжанин. В содеянном он сознался.

Как установили полицейские, подозреваемый является владельцем гаражного бокса, возле которого потерпевший оставил автомобиль. Он нанял эвакуатор и транспортировал автомобиль в пункт приема металлолома. Сумма ущерба устанавливается.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.