Происшествия 03.11.2020 11:38
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03.11.2020 11:38
Волжанин решил избавиться от чужой «ГАЗели», стоящей около его гаража, и отогнал ее в пункт приема металлолома. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в дежурную часть с заявлением обратился 36-летний житель Волжского. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил принадлежащую ему автомашину «ГАЗель», которая в неисправном состоянии была припаркована на территории гаражного кооператива. Похищенный автомобиль был обнаружен полицейскими в одном из пунктов приема металлолома.
В ходе дальнейших мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП-3 Управления МВД России по Волжскому установили личность и задержали подозреваемого в краже автомобиля. Им оказался 37-летний волжанин. В содеянном он сознался.
Как установили полицейские, подозреваемый является владельцем гаражного бокса, возле которого потерпевший оставил автомобиль. Он нанял эвакуатор и транспортировал автомобиль в пункт приема металлолома. Сумма ущерба устанавливается.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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