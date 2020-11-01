



В Волгограде в массовом ДТП пострадали три человека, в том числе пешеход. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось около половины двенадцатого ночи. 34-летний водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», двигаясь по ул. Еременко со стороны ул. Штеменко в сторону ул. Хользунова, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на стоящий на светофоре автомобиль «Хендэ Гетц» под управлением 31-летней женщины. В результате он стукнул и другой стоящий автомобиль «Рено Логан» под управлением 24-летнего водителя. От удара автомобиль «Хендэ Гетц» отбросило вперед на пешеходный переход, где в это время 22-летний волгоградец переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель автомашины «Хендэ Солярис» и его 20-летняя женщина-пассажир с травмами доставлены в больницу; пешеход самостоятельно обратился в травмпункт.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.