Происшествия

В станице Волгоградской области пьяный водитель протаранил забор

Происшествия 01.11.2020 09:58
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01.11.2020 09:58


В Волгоградской области вновь произошло «пьяное» ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около трех часов ночи в станице Клетская 36-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем  «Ниссан Террано», не справился с управлением. В результате машина врезалась в забор домовладения и опрокинулась. Нетрезвый водитель получил травмы и был госпитализирован. 

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