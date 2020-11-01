В станице Волгоградской области пьяный водитель протаранил забор

Происшествия 01.11.2020 09:58
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01.11.2020 09:58
В Волгоградской области вновь произошло «пьяное» ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около трех часов ночи в станице Клетская 36-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Ниссан Террано», не справился с управлением. В результате машина врезалась в забор домовладения и опрокинулась. Нетрезвый водитель получил травмы и был госпитализирован.
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