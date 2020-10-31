Трагедия с гибелью молодой женщины произошла в центре Волгограда





















Как стало известно информагентству, погибшей является 32-летняя женщина. Тело полностью обнаженное. Как утверждают жители дома, в котором 22 этажа, около 2-х лет назад по этому же адресу произошла аналогичная трагедия - погиб мужчина.

Женщина перед гибелью могла находиться в съемной квартире на 16 этаже. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.









Падение женщины с высоты многоэтажного дома по адресу Новороссийская 2К, расположенного рядом со стадионом "Динамо", произошло сегодня в середине дня, сообщает ИА "Высота 102".