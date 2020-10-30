Три роковых дня: в Волгоградской области еще четверо мужчин стали жертвами пандемии





В региональном оперштабе сообщили подробности смертей четверых жителей Волгоградской области от коронавируса. По данным ИА «Высота 102», трое мужчин проживали в Волгограде. 64-летний горожанин обратился в поликлинику спустя три дня после появлений признаков недомогания. По результатам медосмотра он был направлен на госпитализацию в Волгоградскую областную клиническую инфекционную больницу №1, где и скончался. У мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Еще одна жертва коронавируса – 69-летний волгоградец. Примерную дату заболевания и способ заражения так и не удалось установить. Он умер в больнице №16 от двусторонней пневмонии. У него также имелись хронические заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

56-летний волгоградец обратился за медпомощью спустя три дня после начала заболевания. Однако он отказался от госпитализации. Но спустя сутки был вынужден вызвать скорую помощь, которая госпитализировала его в больницу №16 в тяжелом состоянии. Врача не удалось его спасти.

63-летний житель Дубовского района умер в городской больнице №2 Волжского. До этого он лечился амбулаторно, а спустя три дня в связи с ухудшением состояния его госпитализировали. В оперштабе заявили, что у мужчины был букет хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и желудочно-кишечной системы.



