«Струсил и подговорил друзей»: в трагедии с гибелью 14-летней школьницы в Волгоградской области – новые подробности
Расследования 29.10.2020 10:24
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29.10.2020 10:24
Установлена причастность к гибели 14-летней школьницы в ДТП 29-летнего владельца "Дэу Нексия", который накануне перевернулся в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, молодой мужчина признался, что в момент дорожно-транспортного происшествия за рулем автомобиля находился он. Ранее появилась информация о том, что машиной могла управлять 14-летняя школьница, однако потом у следователей появились сомнения в этой версии. Мужчина, наконец, признался, что испугался ответственности за гибель несовершеннолетней и подговорил друзей сообщить правоохранительным органам ложную информацию.
В настоящее время в отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Напомним, ночью 28 октября 14-летняя девочка отдыхала в компании своей старшей подруги и двух парней, приехавших в этот день из города Ахтубинска Астраханской области. В какой-то момент приятели решили на автомобиле одного из них отправиться из села Кано Старополтавского района в Палласовку. Двигаясь по трассе, машина опрокинулась в кювет. От полученных травм девочка скончалась, остальные получили незначительные повреждения.
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