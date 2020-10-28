Происшествия 28.10.2020 10:22
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28.10.2020 10:22
Семилетнего мальчика госпитализировали в больницу после ДТП на улице Ополченской в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, ребенка сбил на пешеходном переходе «ВАЗ-2115», которым управлял 65-летний мужчина. Авария произошла накануне в полдень напротив дома №1 по улице Батова.
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