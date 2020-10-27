Происшествия

Сгнивший труп нашли в подвале дома в Волгограде

Происшествия 27.10.2020 13:04
0
27.10.2020 13:04


Труп женщины с гнилостными изменениями был обнаружен в подвале дома по улице Северный городок в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», страшная находка была сделана накануне. По информации следственных органов, труп оправлен на судмедэкспертизу, выясняются обстоятельства смерти.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Происшествия
27.10.2020 12:41
Происшествия 27.10.2020 12:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2020 11:02
Происшествия 27.10.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2020 10:15
Происшествия 27.10.2020 10:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.10.2020 10:13
Происшествия 27.10.2020 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2020 19:11
Происшествия 26.10.2020 19:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2020 16:08
Происшествия 26.10.2020 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2020 11:44
Происшествия 26.10.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.10.2020 10:22
Происшествия 26.10.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.10.2020 11:16
Происшествия 25.10.2020 11:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2020 21:39
Происшествия 24.10.2020 21:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2020 20:13
Происшествия 24.10.2020 20:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2020 12:55
Происшествия 24.10.2020 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2020 10:22
Происшествия 24.10.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.10.2020 10:19
Происшествия 24.10.2020 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.10.2020 10:21
Происшествия 23.10.2020 10:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:24
На острове Голодном приближают запуск процесса биологической очисткиСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде осужден осквернитель памятника защитникам СталинградаСмотреть фотографии
15:29
«Золотой» возраст: представители филиала ООО «Капитал МС» продолжают оказывать волонтерскую помощь во всех районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:22
Главу Минздрава Ростовской области отпустили на пенсию после скандала со смертью пациентов на ИВЛСмотреть фотографии
15:15
В волгоградском облкомздраве прокомментировали организацию экспресс-тестов на коронавирус для онкобольныхСмотреть фотографии
14:26
На бесплатные лекарства для пожилых из бюджета Волгоградской области выделено 100 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области остаются свободными почти тысяча ковидных коекСмотреть фотографии
13:04
Сгнивший труп нашли в подвале дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:51
Волгоградец оспаривает масочный режим в судеСмотреть фотографии
12:50
«ЕвроХим» инвестирует в экологиюСмотреть фотографии
12:41
В Волжском убийца избил 3-летнего ребенка своей сожительницыСмотреть фотографии
12:32
Черная полоса: Волгоградская область во власти коронавирусаСмотреть фотографии
12:00
Всеобщий масочный: Роспотребнадзор ввел новые ограничения для россиянСмотреть фотографии
11:25
Волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» увеличивают площадь зеленых насаждений в рабочем поселке Светлый ЯрСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде провели рейд по «лохматым» трубамСмотреть фотографии
11:02
Монтажник погиб на заводе в ВолжскомСмотреть фотографии
10:15
На трассе Волгоградской области погиб пожилой водитель «МАЗа»Смотреть фотографии
10:13
Без госномера и водительских прав: в Волгограде вскрылись подробности смертельного ДТП на мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
В Волгограде известная строительная фирма получит еще один крупный контракт на возведение школыСмотреть фотографии
07:46
"Мы в город изумрудный пришли дорогой трудной": под Волгоградом достроили еще один дом за обогатившегося застройщикаСмотреть фотографии
21:03
Просто жесть: в Волгограде момент смертельного ДТП попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:11
Массовое ДТП на мосту через Волгу в Волгограде: есть погибшийСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Это была внезапная смерть»: главврач госпиталя в Волгограде объяснил скандал с полумертвым пациентомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:32
Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба НурмагомедоваСмотреть фотографии
16:08
Обиделся из-за мобилы: под Волгоградом школьника почти сутки искали с собакамиСмотреть фотографии
15:40
Содержимое карманов жителя Волжского тянет на 20 летСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
Руководство волгоградского «Ротора» просит разобраться в кровавом эпизоде матча с «Локомотивом»Смотреть фотографии
13:57
В Волгограде на построенном к ЧМ-2018 коммунальном объекте вскрылись дефектыСмотреть фотографии
13:32
Всплеск нервозных звонков в аптеки зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
ВТБ финансирует строительство производственного комплекса по переработке овощей в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 