Происшествия 23.10.2020 10:12
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23.10.2020 10:12
Чудом обошлось без жертв в страшном ДТП, которое произошло накануне в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около пяти часов вечера 51-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-211140», двигаясь по ул. Лазоревой со стороны Красноармейского района в сторону Советского района около заправки перед поворотом не уступил дорогу автомобилю «БМВ 520». Иномаркой управлял 26-летний водитель. В результате ДТП водитель иномарки и 50-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ» доставлены в медучреждение. Серьезно пострадали и сами автомобили.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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