Почти 3 миллиарда рублей будет направлено из федерального бюджета на создание особой экономической зоны и современного портового узла на Каспии. Финансовую поддержку проекту до 2022 года окажет Министерство экономического развития России. Решение принято на заседании рабочей группы под председателем вице-премьера Юрия Трутнева. Как рассказал ИА «Высота 102» частный инвестор – генеральный директор портово-логистической компании «Каспий» Олег Савченко, за проект создания на Каспийском море нового портового терминала проголосовало правительство. «Утвержден проект, который долго, почти два года, я курировал. Соответственно, вместе со свободной экономической зоной «Лотос» мы смогли доказать жизненную важность и эффективность данного проекта», - особая экономическая зона на Каспии и современный портовый узел будут создаваться при участии волгоградских компаний, говорит Олег Савченко.

«Около тысячи рабочих мест появятся уже на этапе возведения объекта. Но главное – введение портового комплекса в строй решит ключевую проблему волгоградских сельхозтоваропроизводителей, которые год от года идут на рекорды и должны быть уверены в гарантированном сбыте. Мы сегодня убираем и посредников, и спекулянтов, и перекупщиков, которые активны сейчас и забирают большую долю выручки. У волгоградских производителей появляется возможность напрямую общаться с потребителями, планировать и инвестировать в новые земли, новые технологии, для того чтобы производить еще более качественное зерно и в больших объемах», - по мнению Олега Савченко мощный портовый кластер в прикаспийском регионе является и опорной точкой в развитии международного транспортного коридора «Север – Юг».

«Здесь открываются новые возможности для волгоградских производителей в направлении Центральной Азии, которая в ближайшее время может стать геополитическим центром роста экономики. В этом направлении смотрят и европейские компании, их путь в любом случае будет проходить через Волгоградскую область. Это - шанс для новых рынков, перспективы выделения финансирования для строительства инфраструктуры, это - новые возможности», - Олег Савченко уверен, что от строительства нового портового комплекса выиграют не только его участники. Волгоградская область сможет реализовать стратегическую для себя задачу – стать одним из ключевых регионов-экспортеров сельскохозяйственной продукции, нарастив объемы отгрузок. А продолжающееся сейчас возведение окружной дороги вокруг Волгограда - части международного транспортного коридора «Север – Юг»,как раз даст региону конкурентное преимущество.



