Здравоохранение

«Людей привозят в бессознательном состоянии»: 60-летняя волгоградка увидела ужасы ковидной больницы

Здравоохранение 21.10.2020 11:39
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21.10.2020 11:39


О 60-летней Людмиле Салаутиной, которую два часа катали на скорой помощи, да так и не положили в больницу,  после публикаций ИА «Высота 102», наконец, вспомнили врачи. Как рассказала ИА «Высота 102» женщина, накануне за ней приехали медики и отвезли в больницу №15, где сделали КТ-исследование. Оказалось, у волгоградки легкие поражены на 20%. Ей прописали схему лечения, которое она проходит дома. «Честно говоря, мне вчера стало стыдно за то, что я жаловалась. Такого количества больных и в таком жутком состоянии я никогда не видела, - рассказывает Людмила. – В «Каустик» люди своими ногами не приходят. Их привозят на каталках без сознания. Это ужас».
Людмила просила передать огромную благодарность и низкий поклон врачам. «Они работают на пределе. И они тоже болеют, как и все», - сказала она. 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что волгоградку с двусторонней пневмонией два часа возили на машине скорой помощи, чтобы госпитализировать, однако мест в больницах Волгограда для Людмилы Саутиной не нашлось. В общежитии на ул. Советской, помимо Людмилы, есть и другие больные коронавирусом. Люди помогают друг другу как могут – делают уколы, ходят за лекарствами. 
Напомним, с 19 октября в регионе развернуты инфекционные койки в больнице №15 в Волгограде, в больнице им. Фишера в Волжском, в Калачевской ЦРБ, Палласовской ЦРБ, Фроловской ЦРБ. Также на базе отделения Волгоградского областного противотуберкулезного диспансера в Тракторозаводском районе будут лечить пациентов с диагнозами туберкулез и коронавирусная инфекция.

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