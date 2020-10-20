«Катали по городу 2 часа»: пациентке с двухсторонней пневмонией не нашлось места в больницах Волгограда
Общество 20.10.2020 12:28
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20.10.2020 12:28
"Извините, мест нет", - второй раз вынуждены говорить врачи скорой помощи 60-летней жительнице Волгограда Людмиле Салаутиной, которой накануне врачи подтвердили двухстороннюю пневмонию. Как рассказала сегодня ИА "Высота 102" волгоградка, скорую ей вызвали в поликлинике №3 после того, как увидели результаты рентгена. "Мне сказали, что у меня двухсторонняя пневмония и нужна госпитализация. Врач вызвала скорую, сказала идти домой, собираться. Это было вчера в 11 часов утра. Скорая приехала за мной в 11 вечера", - рассказывает Людмила.
Пассажирку скорой первоначально планировали госпитализировать в городскую клиническую больницу №8, но через 10 минут вышла на связь диспетчер и сообщила, что место уже занято. "Сказали везти в 17-ю, потом в 19-ю - это на Тракторном. Все же диспетчер уточнила, что везти меня надо в 19-ю. Привезли. В больнице очень удивились, что скорые направляют к ним, так как у них все занято. За нами еще две скорые были", - сообщила волгоградка.
В итоге после двухчасового путешествия по Волгограду в карете скорой помощи Людмилу Салаутину вернули домой. "К врачам скорой у меня никаких претензий нет, они действительно старались, выполняли свою работу. Наоборот, даже неловко за то, что на меня они потратили два часа, хотя за это время могли оказать помощь тому, кому она была необходима. Я не понимаю, почему такая несогласованность. Диспетчер направляет скорые в переполненные больницы, хотя по телевизору говорят, что открывают новые койки. Получается, что это неправда?", - сетует Людмила.
Напомним, историю этой женщины, которая сильно заболела и оказалась брошенной, "Высота 102" сообщала на прошлой неделе в статье "Везти вас некуда, мест нет": 60-летнюю волгоградку с температурой под 40 оставили лечиться в общежитии".
Соседи, которые сейчас также болеют, помогают Людмиле как могут. Ей нашли антибиотик, делают уколы - это сбило температуру до 37,5-38 градусов. Опять же соседи привели обессиленную женщину в поликлинику, где ей назначили рентген. Тест на коронавирус у Людмилы Салаутиной так никто и не взял, хотя в общежитии, где она живет, есть подтвержденные случаи COVID-19 у проживающих. Сейчас 60-летняя женщина с двухсторонней пневмонией по-прежнему лечится в своей комнате в общежитии.
Отметим, что как раз в день путешествия волгоградки в автомобиле скорой помощи заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов сообщил журналистам, что в регионе остаются свободными 1903 койко-места или 25,9% от развернутого коечного фонда. Так, накануне было объявлено о полном перепрофилировании под инфекционный госпиталь больницы №15 в Волгограде, больницы им. Фишера в Волжском, открытии инфекционных отделений в Калачевской ЦРБ, Палласовской ЦРБ и Фроловской ЦРБ.
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