Сбербанк начал выплату дивидендов акционерам





По итогам 2019 года Сбербанк начал выплату акционерам беспрецедентных по объёму дивидендов за всю историю российского фондового рынка — 422,4 млрд рублей. При этом в бюджет Российской Федерации, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступит — 211,2 млрд рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, выплата номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг была осуществлена в срок не позднее 10 рабочих дней с даты закрытия реестра для выплаты дивидендов, а именно 19 октября 2020 года.

Выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам будет произведена в срок не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра, то есть до 10 ноября 2020 года.



