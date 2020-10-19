Экономика

Сбер стал лауреатом премии «Хрустальная пирамида» в 5 номинациях

Экономика 19.10.2020 14:53 Новости компаний
0
19.10.2020 14:53 Новости компаний


Сбер завоевал награды престижной премии в области управления человеческим капиталом «Хрустальная пирамида» сразу в пяти номинациях. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в прес-службе Сбера.
HR-команда Сбера получила Гран-при премии «Хрустальная пирамида» и звание лучшей команды года. Профессиональное сообщество высоко оценило вклад команды HR в повышение уровня эффективности Сбера, который являясь лучшим банком для населения и бизнеса в стране, успешно конкурирует с глобальными технологическими компаниями.
Создание и совершенствование HR-сервисов и развитие команды с фокусом на цифровые навыки и soft skills, необходимые для реализации поставленных бизнес-задач, явились залогом этой заслуженной победы.
Сразу в трех номинациях проектам Сбера было отдано почетное второе место.
В номинации «Технологическое решение года» одним из лучших было признано мобильное приложение «КУРС», которое даёт сотрудникам возможность быстро и удобно пользоваться всеми HR-сервисами в формате 24/7. 
При этом для согласования документов используется электронная цифровая подпись. 
В номинации «HR-проект года» второе место занял проект «Развитие soft skills в дистанционном формате: лучшие практики Сбербанка». В рамках проекта были реализованы модули, позволившие участникам существенно улучшить свои soft skills, которые являются основой успеха для любого сотрудника независимо от занимаемой позиции.
Глубокое понимание дизайна в настоящий момент становится ключевой компетенцией для компаний, претендующих на лидерство. Школа дизайна призвана способствовать развитию этой компетенции через разработку и реализацию образовательных решений и просветительских мероприятий. 
В номинации «Корпоративное обучение года» второе место заняла Школа дизайна Sber Design School.
В номинации «Корпоративная социальная ответственность года» в тройку лучших вошел проект Московского банка «Субботы Московского Школьника». Проект был инициирован Департаментом Образования и науки г. Москвы, и Сбер одним из первых стал частью этой инициативы, взяв на себя организацию экспертных мастер-классов по soft и digital навыкам для более чем 2500 школьников.
Наталья Дудина, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока HR: «В Сбере работает почти три сотни тысяч профессионалов, поэтому функция HR очень важна. «Хрустальная пирамида» – это премия Саммита HR-Директоров России и СНГ в сотрудничестве с РСПП. Она учреждена для распространения лучшего опыта управления компаниями и людьми. Нам приятно, что в этом году премией отметили команду Сбера – мы в этом видим оценку нашей работы со стороны профессионального сообщества. Значит, коллеги считают нашу работу результативной, а методы современными и передовыми, достойными распространения». 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экономика
19.10.2020 13:52
Экономика 19.10.2020 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.10.2020 13:25
Экономика 19.10.2020 13:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.10.2020 13:20
Экономика 16.10.2020 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.10.2020 12:13
Экономика 16.10.2020 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.10.2020 08:43
Экономика 16.10.2020 08:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.10.2020 15:51
Экономика 15.10.2020 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.10.2020 11:07
Экономика 15.10.2020 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 17:18
Экономика 14.10.2020 17:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 16:05
Экономика 14.10.2020 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 12:17
Экономика 14.10.2020 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 09:55
Экономика 14.10.2020 09:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.10.2020 09:38
Экономика 14.10.2020 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2020 15:50
Экономика 13.10.2020 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2020 20:48
Экономика 12.10.2020 20:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2020 13:53
Экономика 12.10.2020 13:53
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:39
ФСБ нужны крепкие духом и телом волгоградцы: объявлен набор в специнститутыСмотреть фотографии
16:14
Отразится в сердцах: в Волжском не осталось коек для кардиопациентов без COVID-19Смотреть фотографии
15:26
Киностатистика: волгоградцы стали чаще смотреть кино домаСмотреть фотографии
15:19
Загадочная слизь на деревьях Волгограда озадачила лесопатологовСмотреть фотографии
15:12
Морги приблизили к новым инфекционным госпиталям Волгограда и областиСмотреть фотографии
14:53
Сбер стал лауреатом премии «Хрустальная пирамида» в 5 номинацияхСмотреть фотографии
14:24
Вирус молниеносно убил двух пенсионеров и молодого мужчину в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
О волгоградской многодетной семье с коронавирусным больным спустя неделю вспомнили врачиСмотреть фотографии
13:52
Сады Придонья помогают стать храбрымСмотреть фотографии
13:34
Психанул: фанат "Ротора" задержан в Волгограде за бросок бутылки на поле (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:25
Каждый житель Волгоградской области задолжал банкам в среднем около 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:23
Больше удаленки: в Волгоградской области усилят контроль за соблюдением ограничений из-за пандемииСмотреть фотографии
12:14
До 178 выросло число смертей от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Ситуация осложняется: губернатор Волгоградской области задумал новую атаку на коронавирусСмотреть фотографии
11:24
«Извинений не принимаем»: волгоградцы убили выходные в десятикилометровых пробкахСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области сиделка-убийца встретит пенсию в тюрьмеСмотреть фотографии
11:10
Директор МУПа под Волгоградом присваивал зарплату мифического водителяСмотреть фотографии
10:36
Париться по закону: волгоградцы стали строить личные бани в два раза активнейСмотреть фотографии
10:19
Волгоградские болельщики требуют отставки председателя облкомспортаСмотреть фотографии
09:47
В продуктовом магазине в Волгограде изъяли белорусские сигаретыСмотреть фотографии
09:06
В Волгоградской области главу поселения отправили в колонию за откат на ремонте дорогиСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде УК лишили права управления домами за уклонение от проверокСмотреть фотографии
21:07
Дорогу через дубы в Волгоградской области проложат специалисты по обводнению поймыСмотреть фотографии
20:23
Жители Волгоградской области попросили прокурора проверить эффективность трат на борьбу с пандемиейСмотреть фотографии
19:09
Средневековье поглотило остановку Лунную под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:43
Деревья в Волгограде поразила странная слизьСмотреть фотографии
17:15
В Калачевской ЦРБ рассказали о готовности к приему больных коронавирусомСмотреть фотографии
16:54
Волгоградский «Ротор» разбил сердца болельщиков, проиграв "Тамбову" - 0:2Смотреть фотографии
15:53
«Придите кто-нибудь»: Роспотребнадзор и врачи бросили многодетную волгоградскую семью с коронавирусомСмотреть фотографии
14:25
Рыба – деньги: в Волгограде пойманного в «Путину» бизнесмена осудили за попытку дать взяткуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 