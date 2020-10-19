В Волгоградской области сиделка-убийца встретит пенсию в тюрьме

Расследования 19.10.2020 11:13
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19.10.2020 11:13
К 12 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорена сиделка 85-летней жительницы Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, 51-летнюю женщину Еланский районный суд признал виновной в убийстве подопечной.
Следствием и судом установлено, что вечером 19 мая текущего года осужденная в состоянии алкогольного опьянения накинулась на 85-летнюю пенсионерку, за которой на протяжении нескольких месяцев осуществляла уход. Пожилая женщина в силу своего возраста и заболеваний не смогла сопротивляться своей агрессивной сиделке, душившей её и избивавшей ногами. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Согласно заключению экспертов, её смерть наступила в результате механической асфиксии, а также перелома подъязычной кости. Специалисты также установили, что у погибшей сломаны ребра. После совершенного преступления сиделка сообщила в правоохранительные органы о том, что её подопечная скончалась, при этом пыталась замаскировать убийство под некриминальную смерть.
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