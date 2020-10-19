



Уровень кредитной нагрузки россиян оценили аналитики в рейтинге РИА Новости. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, Волгоградская область заняла 35-ое место в данном рейтинге со следующими показателями. Так, в среднем на каждого жителя региона приходится 196,1 тысячи рублей долгов перед банками. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты составляет более 55%. За год объем долга увеличился на 22,8 тысячи рублей.

Лидирует по объему задолженности перед банками на одного экономически активного гражданина Ямало-Ненецкий автономный округ (537 тысяч рублей). На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Ненецкий автономный округ, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 487, 423 и 389 тысяч рублей соответственно.

Замыкает пятерку Тюменская область (369 тысяч рублей).

Самый низкий долг населения перед банками отмечается в Ингушетии, где объем кредитной задолженности на одного экономически активного жителя составляет чуть менее 31 тысячи рублей - это в 17 раз меньше, чем в ЯНАО. Второе и третье места у Чечни и Дагестана (55 тысяч и 57 тысяч рублей).

Расчет уровня закредитованности в регионах произведен РИА Рейтинг на основе данных Центробанка и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты. Объем кредитов брался из статистических данных ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения – на основе статистики Росстата.







