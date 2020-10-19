Экономика 19.10.2020 13:25
0
19.10.2020 13:25
Уровень кредитной нагрузки россиян оценили аналитики в рейтинге РИА Новости. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, Волгоградская область заняла 35-ое место в данном рейтинге со следующими показателями. Так, в среднем на каждого жителя региона приходится 196,1 тысячи рублей долгов перед банками. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты составляет более 55%. За год объем долга увеличился на 22,8 тысячи рублей.
Лидирует по объему задолженности перед банками на одного экономически активного гражданина Ямало-Ненецкий автономный округ (537 тысяч рублей). На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Ненецкий автономный округ, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 487, 423 и 389 тысяч рублей соответственно.
Замыкает пятерку Тюменская область (369 тысяч рублей).
Самый низкий долг населения перед банками отмечается в Ингушетии, где объем кредитной задолженности на одного экономически активного жителя составляет чуть менее 31 тысячи рублей - это в 17 раз меньше, чем в ЯНАО. Второе и третье места у Чечни и Дагестана (55 тысяч и 57 тысяч рублей).
Расчет уровня закредитованности в регионах произведен РИА Рейтинг на основе данных Центробанка и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты. Объем кредитов брался из статистических данных ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения – на основе статистики Росстата.
Реклама
Сбер стал лауреатом премии «Хрустальная пирамида» в 5 номинациях19.10.2020 14:53
Экономика 19.10.2020 14:53
Сады Придонья помогают стать храбрым19.10.2020 13:52
Экономика 19.10.2020 13:52
Россельхозбанк выпустит карты с продуктовыми брендами16.10.2020 13:20
Экономика 16.10.2020 13:20
Жители Волгоградской области стали чаще оформлять дебетовые карты Сбербанка16.10.2020 12:13
Экономика 16.10.2020 12:13
Волгоградская область вошла в тройку антирейтинга российских регионов по зарплатным долгам16.10.2020 08:43
Экономика 16.10.2020 08:43
Спрос на банковские карты растет15.10.2020 15:51
Экономика 15.10.2020 15:51
Самый масштабный Волгоградский форум для молодежи переходит в онлайн15.10.2020 11:07
Экономика 15.10.2020 11:07
Россети подписали первое в стране долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики14.10.2020 17:18
Экономика 14.10.2020 17:18
Свыше 80% кредитов Сбербанка в Поволжье на покупку квартир в новостройках выдаются по программе ипотеки с господдержкой14.10.2020 16:05
Экономика 14.10.2020 16:05
ВТБ: предприниматели в период пандемии получили поддержку более чем на 500 млрд рублей14.10.2020 12:17
Экономика 14.10.2020 12:17
Из магазина в Волгограде изъяли всю обувь без маркировки14.10.2020 09:55
Экономика 14.10.2020 09:55
Представитель волгоградского «КАУСТИКа» впервые победил в общероссийском конкурсе «Менеджер года»14.10.2020 09:38
Экономика 14.10.2020 09:38
Сбер запустил отраслевую аналитическую платформу для бизнеса и государства13.10.2020 15:50
Экономика 13.10.2020 15:50
ВТБ поддержал предложение Минфина РФ о льготной ипотеке12.10.2020 20:48
Экономика 12.10.2020 20:48
Денис Мантуров посетил Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ12.10.2020 13:53
Экономика 12.10.2020 13:53
Реклама