Волгоградская область вошла в тройку антирейтинга российских регионов по зарплатным долгам

Экономика 16.10.2020 08:43
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16.10.2020 08:43
В Волгоградской области за один месяц резко вырос объем просроченной задолженности по зарплате. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, на 1 октября 2020 года он составил 74,8 миллиона рублей. Волгоградская область заняла третье место в антирейтинге российских регионов по этому показателю. Так, больше всего долгов на 1 октября было зафиксировано в Кемеровской области - около 433 миллионов рублей, далее следует Красноярский край - 88,4 миллиона рублей, затем - наш регион.
Для сравнения: на 1 сентября в Волгоградской области этот показатель был гораздо меньше – 45,1 миллиона рублей. Рост за один месяц составил около 66%. Вторым регионом в ЮФО по количеству накопленных долгов стала Ростовская область. Здесь долги составили более 51 миллиона рублей. Нет просроченной задолженности по зарплате среди регионов ЮФО только в Севастополе.
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