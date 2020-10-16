Волгоградская область вошла в тройку антирейтинга российских регионов по зарплатным долгам





В Волгоградской области за один месяц резко вырос объем просроченной задолженности по зарплате. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, на 1 октября 2020 года он составил 74,8 миллиона рублей. Волгоградская область заняла третье место в антирейтинге российских регионов по этому показателю. Так, больше всего долгов на 1 октября было зафиксировано в Кемеровской области - около 433 миллионов рублей, далее следует Красноярский край - 88,4 миллиона рублей, затем - наш регион.

Для сравнения: на 1 сентября в Волгоградской области этот показатель был гораздо меньше – 45,1 миллиона рублей. Рост за один месяц составил около 66%. Вторым регионом в ЮФО по количеству накопленных долгов стала Ростовская область. Здесь долги составили более 51 миллиона рублей. Нет просроченной задолженности по зарплате среди регионов ЮФО только в Севастополе.



