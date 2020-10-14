Экономика

Представитель волгоградского «КАУСТИКа» впервые победил в общероссийском конкурсе «Менеджер года»

Экономика 14.10.2020 09:38 Новости компаний
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14.10.2020 09:38 Новости компаний


Директор по производству АО «КАУСТИК» (входит в группу компаний «НИКОХИМ») Виталий Ригерт признан лучшим в номинации «Промышленность» общероссийского конкурса управленцев «Менеджер года - 2019». 
Этот престижный конкурс проводится Международной Академией менеджмента при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы РФ с 1997 года. В этом масштабном социальном проекте, призванном выявить наиболее успешных и эффективных управленцев, ежегодно участвуют около тысячи руководителей предприятий и организаций всех форм собственности из большинства регионов России. 
Впервые за все годы проведения этого конкурса Волгоградская область делегировала для участия в нем представителя «КАУСТИКа» - директора по производству Виталия Ригерта. Свой трудовой путь на заводе выпускник Волгоградского технического университета начал двадцать пять лет назад с рабочей специальности аппаратчика электролиза. 
Большая часть профессиональной деятельности Виталия Александровича на предприятии была связана с управлением технологическими процессами основного производства – выпуском каустической соды в цехе электролиза. 
Несколько лет назад под его руководством в этом подразделении были установлены современные экономичные электролизеры итальянской фирмы «DE Nora». В 2020 году при непосредственном участии Виталия Ригерта на площадке «КАУСТИКа» успешно запущено производство соли высокой степени очистки широкого спектра применения, которая используется в пищевой и других отраслях промышленности. 
Высокая профессиональная компетентность, большой опыт работы на сложном химическом производстве, внедрение новых передовых технологий – именно эти качества отличают и победителя российского конкурса «Менеджер года – 2019» Виталия Ригерта и сотрудников волгоградского «КАУСТИКа» - призеров других профессиональных состязаний. Представителей пятитысячного коллектива предприятия жюри различных профессиональных конкурсов ежегодно признает в числе лучших в своей специальности.

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