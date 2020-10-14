Экономика 14.10.2020 09:38 Новости компаний
0
14.10.2020 09:38 Новости компаний
Директор по производству АО «КАУСТИК» (входит в группу компаний «НИКОХИМ») Виталий Ригерт признан лучшим в номинации «Промышленность» общероссийского конкурса управленцев «Менеджер года - 2019».
Этот престижный конкурс проводится Международной Академией менеджмента при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы РФ с 1997 года. В этом масштабном социальном проекте, призванном выявить наиболее успешных и эффективных управленцев, ежегодно участвуют около тысячи руководителей предприятий и организаций всех форм собственности из большинства регионов России.
Впервые за все годы проведения этого конкурса Волгоградская область делегировала для участия в нем представителя «КАУСТИКа» - директора по производству Виталия Ригерта. Свой трудовой путь на заводе выпускник Волгоградского технического университета начал двадцать пять лет назад с рабочей специальности аппаратчика электролиза.
Большая часть профессиональной деятельности Виталия Александровича на предприятии была связана с управлением технологическими процессами основного производства – выпуском каустической соды в цехе электролиза.
Несколько лет назад под его руководством в этом подразделении были установлены современные экономичные электролизеры итальянской фирмы «DE Nora». В 2020 году при непосредственном участии Виталия Ригерта на площадке «КАУСТИКа» успешно запущено производство соли высокой степени очистки широкого спектра применения, которая используется в пищевой и других отраслях промышленности.
Высокая профессиональная компетентность, большой опыт работы на сложном химическом производстве, внедрение новых передовых технологий – именно эти качества отличают и победителя российского конкурса «Менеджер года – 2019» Виталия Ригерта и сотрудников волгоградского «КАУСТИКа» - призеров других профессиональных состязаний. Представителей пятитысячного коллектива предприятия жюри различных профессиональных конкурсов ежегодно признает в числе лучших в своей специальности.
Реклама
ВТБ: предприниматели в период пандемии получили поддержку более чем на 500 млрд рублей14.10.2020 12:17
Экономика 14.10.2020 12:17
Из магазина в Волгограде изъяли всю обувь без маркировки14.10.2020 09:55
Экономика 14.10.2020 09:55
Сбер запустил отраслевую аналитическую платформу для бизнеса и государства13.10.2020 15:50
Экономика 13.10.2020 15:50
ВТБ поддержал предложение Минфина РФ о льготной ипотеке12.10.2020 20:48
Экономика 12.10.2020 20:48
Денис Мантуров посетил Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ12.10.2020 13:53
Экономика 12.10.2020 13:53
«Котельниково – Земля Героев» награждает лучших тружеников12.10.2020 12:32
Экономика 12.10.2020 12:32
В Садах Придонья закладывают будущие урожаи12.10.2020 11:38
Экономика 12.10.2020 11:38
Олег Савченко: власти Волгоградской области предусмотрительно готовят новый пакет мер поддержки бизнеса12.10.2020 09:37
Экономика 12.10.2020 09:37
Команда комбината готового питания компании “Виво маркет” усиливается профессиональными кадрами10.10.2020 15:39
Экономика 10.10.2020 15:39
Проект по внедрению искусственного интеллекта в Волгоградской области буксует из-за нарушений09.10.2020 17:25
Экономика 09.10.2020 17:25
Встреча без масок: губернатор и министр поговорили о промышленности Волгоградской области09.10.2020 16:38
Экономика 09.10.2020 16:38
ВТБ и «Метр квадратный» запускают VR-ипотеку в Волгограде09.10.2020 15:52
Экономика 09.10.2020 15:52
Волгоградские предприниматели регистрируют свой бизнес при поддержке Сбербанка09.10.2020 13:45
Экономика 09.10.2020 13:45
Свыше 90% банкоматов Сбербанка в Поволжье оснащены функцией бесконтактного обслуживания08.10.2020 15:19
Экономика 08.10.2020 15:19
ВТБ в Волгограде на 22% увеличил число пользователей новых пакетов услуг РКО08.10.2020 10:17
Экономика 08.10.2020 10:17
Реклама