Врачи «красной зоны» ковидного госпиталя в Волгограде привились от вируса





Врачи и медсестры перепрофилированного инфекционного госпиталя городской клинической больницы № 4 в Волгограде получили прививку от коронавируса. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе администрации Волгоградской области, медработники стали участниками добровольных массовых клинических испытаний созданного российскими учеными препарата "Спутник V".

Три сотрудника ГБ-4 уже прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в числе первых в регионе . Сегодня к ним присоединились их коллеги.

"Я лечу пациентов в "красной зоне" с 13 апреля, - говорит врач-кардиолог Ирина Алексеева. – Зараженных становится все больше, угроза возрастает. Поэтому я приняла решение сделать прививку от коронавируса. Я хочу оставаться в строю, продолжать помогать людям. К нам приезжал специалист из Москвы, разъяснил все нюансы вакцинации, отвечал на вопросы. Сомнений не осталось: риск заболеть несоизмеримо выше, чем получить хоть какие-то осложнения после вакцинации".

Полностью разделяет мнение коллеги сестра-хозяйка КБ-4 Валентина Путина: "Конечно, хочется максимально себя обезопасить, свою семью, снизить риски".

Врач-травматолог, переквалифицированный в инфекциониста, Алексей Семикин также уверен в безоговорочной пользе вакцинации.

Напомним, с 12 октября в Волгоградской области стартовали массовые клинические испытания созданной в России вакцины, участие в которых принимают добровольцы. Регину выделены 42 комплекта препарата, до конца декабря будут поставлены остальные. Всего участие в массовых клинических испытаниях вакцины на данном этапе примут 2156 человек.



