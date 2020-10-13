Общество

Врачи «красной зоны» ковидного госпиталя в Волгограде привились от вируса

Общество 13.10.2020 14:42
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13.10.2020 14:42


Врачи и медсестры перепрофилированного инфекционного госпиталя городской клинической больницы № 4 в Волгограде получили прививку от коронавируса. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе администрации Волгоградской области, медработники стали участниками добровольных массовых клинических испытаний созданного российскими учеными препарата "Спутник V".
Три сотрудника ГБ-4 уже прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в числе первых в регионе. Сегодня к ним присоединились их коллеги.
"Я лечу пациентов в "красной зоне" с 13 апреля, - говорит врач-кардиолог Ирина Алексеева. – Зараженных становится все больше, угроза возрастает. Поэтому я приняла решение сделать прививку от коронавируса. Я хочу оставаться в строю, продолжать помогать людям. К нам приезжал специалист из Москвы, разъяснил все нюансы вакцинации, отвечал на вопросы. Сомнений не осталось: риск заболеть несоизмеримо выше, чем получить хоть какие-то осложнения после вакцинации".
Полностью разделяет мнение коллеги сестра-хозяйка КБ-4 Валентина Путина: "Конечно, хочется максимально себя обезопасить, свою семью, снизить риски".
Врач-травматолог, переквалифицированный в инфекциониста, Алексей Семикин также уверен в безоговорочной пользе вакцинации.
Напомним, с 12 октября в Волгоградской области стартовали массовые клинические испытания созданной в России вакцины, участие в которых принимают добровольцы. Регину выделены 42 комплекта препарата, до конца декабря будут поставлены остальные. Всего участие в массовых клинических испытаниях вакцины на данном этапе примут 2156 человек.

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