Экономика

В Садах Придонья закладывают будущие урожаи

Экономика 12.10.2020 11:38
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12.10.2020 11:38


В Донском филиале компании, расположенном в Калачевском районе Волгоградской области,  ведется закладка суперинтенсивного сада на суперкарликовом подвое СП-1 и М-9 на площади 120 гектаров. Плотность посадки сада высокая – более 3 тысяч деревьев на одном гектаре, что в десять раз больше, чем получается традиционным способом. Подобные сады способны давать 60-80 тонн урожая с одного гектара.
Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, проект очень серьезный и затратный – бюджет порядка 350 млн. рублей. Уже установлены шпалерные конструкции, построено орошение. Из новых будут высажены такие сорта, как Голден Делишес, Ред Джонапринц, Ханни Крисп,  которые востребованы у потребителей. 
«Для того чтобы выйти на рынок товарного яблока необходимо использовать передовые технологии: работать с высокоурожайными сортами, иметь систему орошения, современные подходы к процессу ухода за растениями, – говорит исполнительный директор по сельскохозяйственному производству компании «Сады Придонья» Владимир Бредихин.   
В прошлом году компания «Сады Придонья» открыла для себя новое направление деятельности сельскохозяйственного производства – выращивание и реализация на рынке РФ яблок высшего сорта. В связи с этим была построена и введена в эксплуатацию первая очередь комплекса по хранению, сортировке и упаковке яблок объемом 10 тыс. тонн; в питомниках компании развернута серьезная селекционная работа.    
Надо отметить, что опыт ведения сельхозпроизводства с использованием суперинтенсивной технологии был высоко оценен первым заместителем Министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым, который в составе экспертной группы посетил сады компании этой весной.  По мнению замминистра, за последние два года компания «Сады Придонья» сделала значительный шаг в своем развитии, особенно в питомниководстве. А это означает, что правильная селекционная работа позволит развивать защищенное садоводство.

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