В Волгоградской области пешехода переехали два автомобиля

Происшествия 10.10.2020 10:33
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10.10.2020 10:33
48-летняя женщина погибла накануне в ДТП в Калачевском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в одиннадцатом часу вечера на 48 км ФАД «Волгоград- К.Шахтинский». Водитель управлял автомашиной «Киа Сид», двигаясь со стороны Волгограда в сторону Каменск-Шахтинска, совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части в одежде без светоотражающих элементов. После этого следующая автомашина «ВАЗ-2113» переехала упавшую на проезжую часть женщину. В результате ДТП от полученных травм она скончалась до приезда медиков.
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