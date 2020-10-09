ВТБ и «Метр квадратный» запускают VR-ипотеку в Волгограде





ВТБ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ) представляют инновационный сервис выбора квартиры в Волгограде – VR-ипотека. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, благодаря технологиям виртуальной реальности (virtual reality) жители региона смогут выбрать объект недвижимости в различных городах России и приобрести его с помощью ипотечного кредита.

VR-технологии дают возможность покупателю «пройтись» по будущей квартире, оценить вид из окна, посмотреть территорию жилого комплекса, а также понять планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант (сотрудник «Метр квадратный»), который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия по ипотеке.

«Это большой шаг вперед для технологического развития рынка жилищного кредитования в регионе. Внедрение VR-ипотеки позволит нашим клиентам расширить возможности при поиске комфортного и доступного жилья в других городах, не выезжая за пределы Волгограда. Все, что требуется от покупателя - это приехать в офис ВТБ, одеть очки виртуальной реальности, дистанционно изучить объект недвижимости, который его заинтересовал. После чего сделку можно оформить в отделении банка. Новый сервис особо актуален в период распространения коронавирусной инфекции, когда необходимо минимизировать поездки по стране», — прокомментировал управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

«Сервис VR-ипотеки становится незаменимым в случаях, когда клиенты находят перспективную работу в другом городе, решают поменять климатический пояс или у них возникает любая другая причина для переезда. Очки виртуальной реальности значительно экономят время на перелете или оценке объекта недвижимости непосредственно в месте расположения. Совместно с ВТБ мы запустили сервис только летом 2019 года, но с тех пор уже более тысячи клиентов воспользовались дистанционным выбором жилья, при этом средний чек их покупки составил 7 млн рублей», — отметил генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

В настоящее время VR-ипотека в пилотном режиме запущена в 13 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Красноярске, Екатеринбурге, Казани, Тюмени, Сургуте, Волгограде, Мурманске, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске.

Благодаря VR-очкам клиенты могут выбрать и приобрести с помощью ипотечного кредита понравившуюся недвижимость у аккредитованных застройщиков ВТБ в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи (с видом на море) и других городах Краснодарского края. В рамках пилотного проекта представлены порядка 100 аккредитованных объектов банка.

В Волгограде воспользоваться новой технологией можно в офисе ВТБ по адресу: ул. Аллея Героев, д. 4. VR-cеансы проходят с 10.00 до 19.00 по местному времени.

Справка. Экосистема «Метр квадратный» — проект инновационного развития Группы ВТБ, открытая партнерская платформа в сфере недвижимости. Партнерами «Метр квадратный» являются крупнейшие девелоперские компании, банки, агентства недвижимости и сервисные компании в сфере ремонта. Сервисы экосистемы обеспечивают полностью цифровой клиентский путь от поиска

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